Uutinen

Kymen Sanomat: Rysäluvan siirto synnytti kalastuskiistan Kotkassa Uusi rysäkalastuspaikka Norssalmen sillan pohjoispuolella Kotkansaaren länsipuolella on hermostuttanut osaa vapaa-ajankalastajia. He pelkäävät, että vaelluskalojen nousu Kymijokeen ja luonnonvarainen lisääntyminen vaarantuvat. Kalojen pelätään vahingoittuvan ja kuolevan rysissä. Vaikka luvassa määrätään vaelluskalojen vapautuspakosta, sen ei kuitenkaan uskota olevan riittävä toimenpide: vapauttamisen valvontaa on mahdoton järjestää. Kotkan kaupunki halusi etsiä ammattikalastajalle uuden rysäpaikan, koska entinen paikka oli liian lähellä Korkeakoskenhaaran jokisuuta. Uusi paikka olisi kauempana. Kotkan Perhokalastajat ry, Landbon merialueen osakaskunta ja yksi yksityishenkilö jättivät oikaisuvaatimuksen Kotkan kaupungingeodeetin päätökseen siirtää rysälupa. Oikaisuvaatimusten myötä kaupunkisuunnittelulautakunta rajasi rysäluvan koskemaan vain talvikautta marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Jarkko Reinola Kotkan Perhokalastajat ry:stä pitää hyvänä, että asiassa saatiin aikaiseksi edes kompromissi. — Se ei turvaa kokonaan vaelluskalojen vapaata liikkuvuutta, mutta uhanalaisten lohen ja meritaimenen kutunousun päätös turvaa, Reinola sanoo. Perhokalastajien mukaan rysäluvan myöntäminen tarkoittaa askelta taaksepäin. — Kyllä tämä vähän lyö korville aikaisempia Kymijoen kalastuksen kehittämistoimia. Aikaa ja rahaa on laitettu. Tuntuu, että kaupunki ei oikein arvosta muiden työtä, Reinola sanoo. Kotkalainen kalastaja Antero Halonen ei tässä vaiheessa halua kommentoida rysäluvan siirtoa mitenkään. — Olen tietoinen päätöksestä, mutta en ole vielä saanut sitä kirjallisesti, Halonen sanoo. Halonen sanoo haluavansa keskustella eri tahojen kanssa sen jälkeen, kun päätös kirjallisena on tullut. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/28/Rys%C3%A4luvan%20siirto%20synnytti%20kalastuskiistan%20Kotkassa/2016321706832/4