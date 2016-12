Uutinen

Kymen Sanomat: Padat siivittävät ilotulitteiden myynnin kasvua Ilotulitteiden myynti alkoi tiistaina. Kotkan McKoneen ilotulitteiden myyntipisteessä raketteja kauppaava Carina Wiren kertoo, että rakettien myynti on vähentynyt tasaisesti vuosien mittaan. Sen sijaan patoja myydään enemmän ja niiden tarjonta on lisääntynyt. Rakettitukun toimitusjohtaja Antti Aitto-Oja arvelee patojen kasvavan suosion johtuvan niiden helppoudesta sekä niihin suunnitellusta draaman kaaresta. — Yksi ilotulite sisältää näytöksen, joka alkaa kevyemmin ja yleensä päättyy mieleenpainuvasti. Padan sytytyksen jälkeen voi itse siirtyä yleisön puolelle ihailemaan joskus toista minuuttia kestävää ilotulitusta, Aitto-Oja kuvailee. Aitto-Ojan mukaan padat ovat kasvattaneet tasaisesti suosiotaan vuodesta 2010, kun ne sallittiin. Perinteisilläkin raketeilla on kannattajansa. Äänekkäästi paukahtavat kertalaukeavat ilmapommit ovat poikien ja nuorten miesten suosiossa. Ilotulitemyyntiin Aitto-Oja ennustaa tänä vuonna muutaman prosentin kasvua. Taustalla on parantunut kaupan alan tilanne. Suomi100-vuoden juhlinnan Aitto-Oja ei usko juurikaan vaikuttavan yksittäisten ihmisten ilotuliteostoksiin. Lue koko uutinen:

