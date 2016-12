Uutinen

Kymen Sanomat: Mitä käyttää ilotulitteiden laukaisutelineenä kun ei ole lunta? — Jaa vinkkisi Lumeton ja paljas maa voi tänäkin vuonna aiheuttaa ilotulitteiden ampujille ongelmia. Erikseen myytäviä laukaisutelineitä on Kotkan raketinmyyntipisteissä juurikaan ole saatavilla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Tiia Renlund arvelee, että ilotulitteista patojen suosiota voi selittää juuri ongelmat laukaisutelineen kanssa. — Padat on helppo tukea maahan, eikä laukaisutelineitä tarvitse erikseen askarrella. Taitava nikkari voi rakentaa laukaisutelineen itse. Monissa raketeissa tulee mukana putkia, jotka voi kiinnittää telineeseen. Laukaisualustan voi rakentaa esimerkiksi upottamalla soralla tai hiekalla täytettyyn ämpäriin viini- tai kuohuviinipullon. Oleellista on, ettei teline pääse kaatumaan. Ilotulitemyynti alkoi tiistaina. Renlundin ja muiden palotarkastajien tehtävänä on kiertää kaikki ilotulitteiden myyntipisteet ja tarkistaa, että paikalla on vastuuhenkilö, kaapit ovat asianmukaiset ja varoitusmerkit ja ohjeet ovat paikoillaan. Erityisesti ohje viallisten tuotteiden palauttamisesta on tärkeä, sillä räjähtämätöntä ilotulitetta ei saa laittaa roskiin. Miten sinä ammut ilotulitteesi? Millaista laukaisutelinettä sinä käytät? Kommentoi alla olevaan kommenttikenttään. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/28/Mit%C3%A4%20k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20ilotulitteiden%20laukaisutelineen%C3%A4%20kun%20ei%20ole%20lunta%20%E2%80%94%20Jaa%20vinkkisi/2016321707298/4