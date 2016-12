Uutinen

Kymen Sanomat: Mäntyniemen vastaanottokeskus suljetaan, Laajakoskelta vähennetään paikkoja Pyhtään Mäntyniemen vastaanottokeskus suljetaan kesäkuun 8. päivään mennessä. Keskuksessa on 180 paikkaa. Kotkan Laajakosken vastaanottokeskuksesta puolestaan vähennetään 50 paikkaa kesäkuun loppuun mennessä. Vastaanottokeskusten paikkojen vähennykset jatkuvat ympäri maata. Maahanmuuttovirasto aikoo vähentää kapasiteettia ensi kesään mennessä yhteensä noin 2 400 paikalla. Vastaanottopaikkoja karsitaan, koska Maahanmuuttoviraston arvion mukaan niitä tarvitaan ensi vuonna nykyistä paljon vähemmän. Viraston tavoite on ylläpitää vastaanottokeskuksissa 90 prosentin käyttöaste. Turvapaikanhakijoiden määrä on ollut laskeva. Mikäli suunta jatkuu ennallaan, aikoo virasto tehdä lisää paikkavähennyksiä ensi vuoden toisella puoliskolla. Tällä hetkellä keskuksissa on noin 17 000 majoituspaikkaa. Uutista muokattu klo 15.50: korjattu kirjoitusvirhe otsikossa ja tekstin kolmannessa lauseessa. Lue koko uutinen:

