Kymen Sanomat: Lauri Yrjölän UMK-musiikkivideolla ollaan Las Vegasin tunnelmissa Millaisella musiikkivideolla kotkalainen Lauri Yrjölä yrittää voittaa Uuden Musiikin Kilpailun? Se selviää Yleisradion verkkosivuilta, jossa on nyt julkaistu UMK:n 10 musiikkivideota. Lauri Yrjölän ”Helppo elämä” -kappaleen musiikkivideon on ohjannut Kusti Manninen. Ohjaajan mukaan Yrjölä on videon tarinassa ”pikkaisen katkerammanpuoleinen ex-poikaystävä”. Las Vegasiin sijoitetussa tarinassa on cameo-roolissa poplaulaja Isac Elliot. Lauri Yrjölä on ammattikitaristi, joka on soittanut vuosien varrella muun muassa Isac Elliotin, Sannin, Jannan ja Antti Tuiskun yhtyeissä. Hän on UMK-osallistujista ainoa, joka kilpailee suomenkielisellä kappaleella. Yrjölän mukaan hänen kappaleensa kertoo hänen itsensä vastakohdasta: vastuuta pakoilevasta ja kurittomasta boheemista, joka haluaisi olla syvällinen mahdollisimman vähällä vaivalla. Yrjölän UMK-videon näet täältä. Lue koko uutinen:

