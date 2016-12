Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kirjastojen kevätkinot alkavat — pääkirjaston näytöksiä ei saa mainostaa Kotkan kirjastojen elokuvaesitykset alkavat tammikuussa. Pääkirjaston kolmannen kerroksen mediatilassa esitetään elokuvia joka tiistai kello 13 ja 17. Kevään ohjelmistossa on muun muassa kirjoista sovitettuja ja Oscar-palkittuja elokuvia. Ensimmäinen esitys on 3.1. ja viimeinen 16.5. Kirjasto ei kuitenkaan voi mainostaan ohjemistoaan esimerkiksi lehdissä, sillä M&M Viihdepalvelulta hankittu elokuvalisenssi kieltää sen. Elokuvista saa tietoa vain käymällä kirjastossa. Karhulan ja Karhuvuoren kirjastojen ohjelmistoa voi mainostaa entiseen tapaan. Karhulassa elokuvia esitetään perjantaisin kello 13 ja Karhuvuoressa keskiviikkoisin kello 13. Kaikkiin näytöksiin on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/28/Kotkan%20kirjastojen%20kev%C3%A4tkinot%20alkavat%20%E2%80%94%20p%C3%A4%C3%A4kirjaston%20n%C3%A4yt%C3%B6ksi%C3%A4%20ei%20saa%20mainostaa/20162043/4