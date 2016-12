Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n Pratt lähenteli saavutusta, jolla ei ole edes nimeä KTP:n Moneya Pratt on tämän kauden Korisliigassa yltänyt harvinaiseen triplatuplaan (kaksinumeroinen tilastolukema kolmessa eri kategoriassa) jo neljä kertaa. Keskiviikon kotiottelussa Kouvoja vastaan Pratt oli vieläkin huikeamman saavutuksen kynnyksellä, kun hän lähestyi kaksinumeroisia tilastolukemia NELJÄSSÄ eri kategoriassa. Temppua ei ole tehnyt Suomen pääsarjassa koskaan kukaan, eikä sillä tiettävästi ole edes suomenkielistä nimeä. Englanniksi se on quadruple-double. Prattin saldo Kouvoja vastaan oli 19 pistettä, 11 levypalloa, 8 syöttöä ja 8 riistoa. Hän jäi siis vain kahden syötön ja kahden riiston päähän Suomessa ennenkokemattomasta saavutuksesta, vaikka oli vaihdossakin lähes kuuden minuutin ajan. Vain kerran aiemmin on Suomessa päästy yhtä lähelle: Lappeenrannan NMKY:n Andre Foremanille kirjattiin tammikuussa 2004 kotiottelussa Namika Lahtea vastaan 29 pistettä, 9 levypalloa, 8 syöttöä ja 10 torjuntaa. Nelinkertainen tupla on hyvin harvinainen jopa Pohjois-Amerikan isossa NBA-liigassa. Siellä siihen on pystynyt vain neljä pelaajaa sen jälkeen, kun torjunnat ja riistot ryhdyttiin kirjaamaan virallisiin tilastoihin vuonna 1973: Nate Thurmond (1974), Alvin Robertson (1986), Hakeem Olajuwon (kahdesti 1990) ja Karhuvuoressakin aikanaan pelannut David Robinson (1994). Triplatuplia on Korisliigassa tehty 38 kappaletta. Niiden tilastointi alkoi vuonna 1986. Lue koko uutinen:

