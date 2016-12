Uutinen

Kymen Sanomat: KTP pitkästä aikaa täysissä voimissa – myös Mikael Aalto kokoonpanossa Korisliigan sähäkkä joulutauko on ohi, ja kevätkauden pelit alkavat tänään Kotkassa kovalla paikalliskahinalla KTP—Kouvot. Lisäpisteet olisivat molemmille tarpeen, sillä KTP (10 pistettä) on sarjassa viimeistä edellisenä ja mestaruutta puolustava Kouvotkin (12) vasta seitsemäntenä. Molemmilla naapuruksilla on ollut syyspuolella loukkaantumishuolia. KTP saa nyt kuitenkin kentälle vihdoin jotakuinkin täyden joukkueen, sillä myös koko syksyn sivussa ollut sentteri Mikael Aalto on saanut lääkäriltä luvan olla mukana. Kobrat-ottelun kuumeen takia huilannut Monyea Pratt ja Kauhajoki-ottelussa kovan tällin saanut Villematti Kopiokin ovat myös toipuneet pelikuntoon. Lisäksi Vili Nyman ja Severi Kaukianen ovat palanneet 18-vuotiaiden maajoukkueen EM-reissusta Turkista. Kouvojen johtava kotimainen pelaaja Ville Kaunisto on koko loppukauden sivussa, ja edelleen poissa on myös myös lokakuisessa KTP-ottelussa niskansa loukannut Miikka Luosmaa. Kouvot voitti tuon kohtaamisen Kouvolassa 93—79, mutta kahina oli viimeiselle neljännekselle asti tiukempi kuin loppunumeroista voisi päätellä. — Pyrimme kontrolloimaan tempoa. Haemme viisi vastaan viisi -pelejä ja juoksemme kun on siihen paikka, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus ennakoi illan ottelua korisliiga.fi-verkkosivuilla. — Kouvot haluaa juosta ja pelata pelejä, joissa tehdään paljon pisteitä. Puolustuspäässä Kouvojen heittäjät on saatava kaaren takana kuriin, Ailus sanoo. Kouvoja luotsaava Pieti Poikola sanoo nähneensä tauon jälkeisissä harjoituksissa ”kivasti energiaa”. — KTP on mielenkiintoinen vastustaja. Se hyödyntää hienosti vahvuuksiaan ja työntää palloa sisään. Maalatulla alueella on pärjättävä molemmissa päissä kenttää, mikäli haluaa Karhuvuoresta pisteet saada, Poikola sanoo. Kauden toinen Kymenlaakson paikallisottelu alkaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 18.30. Juttua päivitetty kello 18.32: Mikael Aaltokin on mukana. Lue koko uutinen:

