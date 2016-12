Uutinen

Kymen Sanomat: Jättilohen saalistajat kertovat kalatarinansa Maretariumissa Varsinainen jättilohi on esillä Kotka Maretariumin näyttelyssä. Ei kuitenkaan elävänä vaan täytettynä. Lahtelaiset Juha Leppänen, Pekka Laakso ja Seppo Leppänen saivat kalan saaliikseen Eckerön vesillä viime kesäkuun alussa. Vieheeseen tarttui tuolloin lohi, jonka painoksi punnittiin peräti 24,96 kiloa. Pituudeksi mitattiin 124 senttiä. Miehet kertovat kalan pyydystämisen tarinan Maretariumissa torstaina. Sekin paljastetaan, mihin vieheeseen jättimäinen kala tarttui ja millaisen työn sen saaminen veneeseen vaati. Miksi urakkaan tarvittiin kolme miestä? Suuren kalan on täyttänyt Fish Artin Jukka Saari Pihtiputaalta. Lohi on yleisön nähtävänä Maretariumin meriteatterissa. Miesten tarinan pääsevät kuulemaan kaikki pääsylipun lunastaneet. Merilohen tarina Maretariumissa Kotkan Sapokassa torstaina 29.12. kello 11. Lue koko uutinen:

