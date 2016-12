Uutinen

Kymen Sanomat: Bonuslisää ei käytetä Kotkan pysäköinninvalvonnassa Kotkan pysäköintivalvonnan yliaktiivisuus on aiheuttanut närää joissakin autoilijoissa. Kaupungissa uskotaan autoilijoiden saavan pysäköintivirhemaksun tuulilasiinsa välittömästi väärästä pysäköinnistä. Pysäköinninvalvojien on puhuttu jopa saavan bonuksia kirjoittamistaan pysäköintivirhemaksuista. Pysäköinninvalvoja Elina Amnell-Holzhäuser kaupungin kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta kiistää, että pysäköinninvalvonnassa sovellettaisiin palkanmaksussa bonuksia kirjoitetuista pysäköintivirhemaksuista. – Palkkaa ei makseta siltä pohjalta, kuinka paljon tulosta tehdään, sanoo Amnell-Holzhäuser. Annetuista pysäköintivirhemaksuista on aiemmin voinut tehdä valituksen ilman erillistä maksua. Nyt siihen on asetettu 250 euron valitusmaksu. Kotkassa pysäköintivirhemaksuista valituksia vastaan ottava Amnell-Holzhäuser kertoo autoilijoiden tekevän edelleen oikaisuvaatimuksia saamistaan pysäköintivirhemaksuista. – Valitusmaksuhan menee ainoastaan silloin, jos tapaus menee käsittelyyn hallinto-oikeuteen. Eikä tuolloinkaan autoilijan tarvitse sitä maksaa, mikäli hän voittaa juttunsa, sanoo Amnell-Holzhäuser. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/28/Bonuslis%C3%A4%C3%A4%20ei%20k%C3%A4ytet%C3%A4%20Kotkan%20pys%C3%A4k%C3%B6inninvalvonnassa%20/2016321690744/4