Uutinen

Kymen Sanomat: Matinsaaren kaavaehdotus palaa lautakuntaan muutoksia varten Hillonlahden pohjoispuolista aluetta Haminassa koskevaa kaavaehdotusta joudutaan vielä muokkaamaan. Kaavaehdotus ehti jo olla nähtävillä säädetyn ajan, mutta sitä ei viedä Haminan kaupunginhallitukselle, vaan ehdotus palaa kaupunkikehityslautakuntaan muutosten tekemistä varten. Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjolan mukaan varmasti kaavaehdotukseen tehtävä muutos on Matinsaaren lähivirkistysalueiden muuttaminen suojaviheralueiksi. Lisäksi pienvenesataman kohtaloa aiotaan pohtia uudelleen. — Joulukuun alussa meillä oli viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa ja siinä todettiin tarpeen muuttaa asemakaavaehdotus yleiskaavan mukaiseksi. Ehdotuksessa on lähivirkistysalueiksi merkitty yleiskaavassa suojaviheraluemerkinnällä olevat alueet. Todettiin, että asemakaavan on syytä olla yhtenevä yleiskaavan kanssa, Pohjola sanoo. Matinsaaren pienvenesataman kohtalo puntaroidaan Pohjolan mukaan muutosten yhteydessä uudelleen. Kaavaluonnoksessa nykyinen pienvenesataman alue oli varattu satamatoiminnoille, mutta kaavaehdotuksessa se oli palautettu entiselle paikalleen. Ongelmaksi on noussut, että junarata ja tie tulevat ylittämään Hillonlahden 2,5 metrin korkeudelta, jolloin suurempien veneiden kulku lahdelta merelle estyy. Pohjolan mukaan vaihtoehdot venesataman suhteen ovat sen säilyttäminen kulkurajoitteista huolimatta nykyisellä paikallaan, siirtäminen sillan merenpuolelle tai jättäminen kokonaan pois kaavasta. Kaupunkikehityslautakunta saa muutetun kaavaehdotuksen käsittelyyn tammikuun kokouksessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/27/Matinsaaren%20kaavaehdotus%20palaa%20lautakuntaan%20muutoksia%20varten/2016321697863/4