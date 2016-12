Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa luvassa Suomen suurin uudenvuoden ilotulitus Kaakon Kulttuuritehdas ry järjestää jo neljännen kerran uudenvuoden ilotulituksen Kotkan Karhuvuoren vesitornin läheisyydessä lauantaina 31.12. kello 18. Ilotulituksella on tarkoitus aloittaa Kotkan kaupungin juhlallisuudet Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. — Tätä ei kannata jättää väliin. Näytöksestä tulee ainutkertainen massiivisuudessaan ja sitä on vaikea voittaa koossa tulevinakaan vuosina, Kaakon kulttuuritehtaan toiminnanjohtaja Teppo Hakkarainen kertoo innoissaan. Ilotulitusnäytös tulee kestämään 15—20 minuuttia. Hakkaraisen mukaan räjähteitä riittäisi jopa tunnin esitykseen. Puristamalla näytöksen tiukkaan aikatauluun siitä on tarkoitus saada mahdollisimman väkevä kokemus katsojille. — Tiukka aikataulu tarkoittaa käytännössä sitä, että ei tarvitse odotella kylmässä paukkujen välissä. Aina on jotain katsottavaa, kertoo Hakkarainen. Hakkaraisen mukaan suurimmat paukut ovat kahdeksantuumaisia ja painavat kaksi ja puoli kiloa. — Nämä pahat pojat tullaan kuulemaan aina Kotkan torille asti. Ne nousevat 250 metriin saakka. Nyt ei tarvitse hakeutua tiettyyn paikkaan katselemaan näytöstä, vaan se näkyy koko lähialueelle. Jos näkee vesitornin, niin näkee varmasti myös näytöksen, Hakkarainen lupaa. Kotkan kaupunki toivoo, että ilotulitusta katsomaan saapuvat eivät ruuhkaannuttaisi Karhuvuoren vesitornin ympäristöä autoilla. Paikan päälle saapuvia kehotetaan käyttämään julkista liikennettä. Kaupunki on kuitenkin varannut parkkitilaa Ruonalan koulun, Karhuvuoren urheilutalon, Velhon ja Utumetsän päiväkotien parkkipaikoilta tapahtuman ajaksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/27/Kotkassa%20luvassa%20Suomen%20suurin%20uudenvuoden%20ilotulitus/20162019/4