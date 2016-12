Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan tori ei pysy puhtaana Torin ympäristö kävelykatuineen on törkyinen jatkuvasta siivoamisesta huolimatta. Varsinkin kävelykatu ja ravintoloiden ulkopuollella sijaitsevat istutukset ovat karmeassa kunnossa. Tupakantumppit ja nuuskapussit värittävät maata sepelin seassa. — Siisteys on viihtyvyyden kannalta tärkeää, mutta kaduilla siihen ei aina osaa kiinnittää huomiota. Onhan se mukavampaa, jos paikat eivät näyttäisi kaatopaikalta, sanoo jouluostoksilla kauppakeskus Pasaatissa käynyt Jenna-Maarit Vilhola. Leuto talvi on tehnyt ongelmasta näkyvämmän lunten sulaessa pois. Talvi aiheuttaa kaupungin kunnossapidolle ja puistotoimille harmaita hiuksia ulkoalueiden puhtaana pitämisessä. — Torille ei päästä tekemään talvella koneellista puhdistusta kylmän takia. Lämpötilan noustessa täytyy miettiä onko pienien roskien puhdistus kannattavaa, kun samalla täytyisi lakaista levitetty hiekoituskin pois. Käsipelillä siivotessa tulitikkurasiaa pienemmät roskat jäävät usein keräämättä, kommentoi Kotkan kunnossapidon katumestari Kimmo Sved. Svedin mukaan torialue siistitään kaupungin toimesta kahdesti viikossa maanantaisin ja torstaisin. Poikkeuksellisia puhdistuksia kuitenkin tehdään tarpeen niin vaatiessa. — Joulu ei tavallisesti näy korostuneesti katujen likaisuudessa. Näitä ylimääräisiä siivouksia tehdään tilaisuuksien yhteydessä, kuten meripäivillä tai uudenvuoden jälkeen, Sved sanoo. Torin puhtaanapito on jaettu kaupungin ja toria ympäröivien kiinteistöjen kesken. Torin reunalla sijaitsevan kävelykadun suurin kiinteistönomistaja on kauppakeskus Pasaati. Heidän kiinteistönsä puhtaanapidosta huolehtii Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy. — Torin puolen kävelykadun likaisuus tiedostetaan meillä ongelmana, mutta alueen puhtaana pitäminen on vaikeaa. Siivoojamme käyvät alueella seitsemän kertaa viikossa, mutta puhtaaksi sitä ei saada kuin hetkellisesti, kertoo Kotkan Kiinteistöpalvelun työnjohtaja Jani Saaristo. Lue koko uutinen:

