Kymen Sanomat: KTP:n Herrala: ”En ole niin huono heittäjä kuin tilastot näyttävät” Mitä yhteistä on Korisliigan kärkijoukkueilla Helsingin Seagullsilla ja Joensuun Katajalla sekä tyvipäähän juuttuneella KTP-Basketilla? No ainakin se, että kaikissa joukkueen tärkeimmällä pelipaikalla takamiehenä häärää suomalainen pelaaja. KTP:llä ei ole varaa Teemu Rannikkoon eikä edes Antto Nikkariseen, mutta eivät Joni Herrala ja Severi Kaukiainen mitään pelkkiä ”köyhän miehen rannikoita” ole. 22-vuotias Herrala ja vasta 18-vuotias Kaukiainen kasvavat korkoa jokaisen saamansa peliminuutin myötä. Herralalla oli ennen tätä kautta tilillään vain 12 aloitusviisikon paikkaa liigaotteluissa. Kaukiaisella ei ollut yhtään — ja liigaminuuttejakin vain seitsemän. KTP:n päävalmentaja Ray Ailus on siis luovuttanut pelinteon hyvin kokemattomiin käsiin. Ailuksen oman pelityylin muistaville ei ole yllätys, että aina kaikkensa antava Herrala on valmentajan luottomies. — Puolustuksesta on tullut mun juttu. Tykkään, kun pääsen vastustajan ihon alle ja hakemaan pari riistoa, Herrala sanoo. — Kentällä tehdään se likainen työ ja pelin jälkeen pyydetään tarvittaessa anteeksi. Herralan tilastot ovat uran ensimmäisellä ison vastuun kaudella ihan kohtalaiset: reilut 26 minuuttia, 5,4 pistettä, 2,4 levypalloa ja 3,4 syöttöä per ottelu. Menetyksiä on tullut vain 1,6 ottelua kohden. Vain heittopelissä on paljon parannettavaa: Herrala on upottanut 2 pisteen heitot 36 prosentin ja kolmoset vajaan 26 prosentin tarkkuudella. Se on liian vähän. Ja vapaaheitot ovat vielä oma lukunsa: niitä KTP:n ykköstakamies on saanut 18 yrityksellä sisään vain viisi. Prosentti on hämmentävä 27,8. — En ole niin huono heittäjä kuin tilastot näyttävät. Heittorytmin kanssa on ollut tekemistä, Herrala sanoo. KTP-Basket palaa joulutauolta keskiviikkona. Se kohtaa kotisalissa Kouvot. Lue lisää keskiviikon Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/27/KTP%3An%20Herrala%3A%20%E2%80%9DEn%20ole%20niin%20huono%20heitt%C3%A4j%C3%A4%20kuin%20tilastot%20n%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4t%E2%80%9D/2016321708652/4