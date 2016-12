Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukuusille uusi kiertävä keräys Kotkassa Kymenlaakson Jäte Oy järjestää uuden kiertävän keräyksen joulukuusille Kotkassa. Keräysauto kiertää loppiaisen jälkeisenä lauantaina eli 7. tammikuuta seitsemällä ekopisteellä. Joulukuusien lisäksi auto kerää tuolloin myös uudenvuoden tinoja. Palvelu on maksuton. Kuuset ja tinat voi tuoda keräykseen ainoastaan silloin, kun keräysauto on paikalla. Keräysauton pysähdyspaikat ja ajankohdat löydät oheisesta taulukosta. Muina aikoina kuusia ja tinoja ei saa tuoda pysähdyspaikoille. Kodin jäteastioihin joulukuusia ja uudenvuoden tinoja ei pidä laittaa. Kuuset ovat astiaan liian suuria ja tinat puolestaan vaarallista jätettä. Kuuset ja tinat otetaan maksutta vastaan myös Kotkan Heinsuon jäteasemalla. Lisäksi uudenvuoden tinoja voi tuoda Kotkansaaren kierrätyspisteelle, Goodwill-myymälän yhteyteen, Kotkankadun ja Kymenlaaksonkadun risteykseen. Suosittu kierrätyspiste palvelee vielä 7. tammikuuta saakka. Joulukuusille voi lisäksi tilata maksullisen noutopalvelun suoraan kotipihasta. Omakotitalojen asukkaat voivat tilata palvelun 16. tammikuuta saakka Kymenlaakson Jätteen internetsivuilta. Palvelun hinta on 9,30 euroa kuusta kohden. Kuusia noudetaan jäteastioiden viereltä tammikuun 23. päivästä alkaen. Taloyhtiöille tarjottavasta kuusennoutopalvelusta tiedotetaan suoraan isännöitsijöille, joten kerros- ja rivitaloasukkaiden on hyvä noudattaa oman isännöitsijänsä antamaa ohjeistusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/27/Joulukuusille%20uusi%20kiert%C3%A4v%C3%A4%20ker%C3%A4ys%20Kotkassa/2016321706362/4