Kymen Sanomat: Jokin meni laskelmissa pieleen — Kotkan oma päihdehoito osoittautui kalliiksi Vuoden alusta lähtien kotkalaisten päihdeongelmien hoito on siirretty vaiheittain osaksi omaa perusterveydenhuoltoa. Siirtoa perusteltiin kustannusten säästämisellä. Kotkan oma mielenterveys- ja päihdekeskus hävisi kuitenkin A-klinikalle kilpailun kaupungin oman henkilökunnan päihdehoidon järjestämisestä. Jokin meni laskelmissa pieleen. Vertailun perusteella A-klinikalla yhden hoitojakson hinta on selvästi edullisempi kuin Kotkan omassa Miepä-keskuksessa. A-klinikalla 6-12 kuukauden mittainen hoitojakso maksaa 900-1 700 euroa, kun Miepä-keskuksen tarjous oli noin kaksinkertainen eli 1 500-4 000 euroa. Tarjouskilpailussa kysymys oli hyvin pienestä asiasta päihdepalvelujen kokonaisuudessa, sillä vuosittain kaupunki ohjaa päihdehoitoon viidestä kymmeneen työntekijäänsä. Kokonaiskustannus jää siten reilusti alle hankintalaissa tarkoitetun sosiaali- ja terveyspalvelujen kynnysarvon, joka on tällä hetkellä 100 000 euroa. Eija Anttila Lue koko uutinen:

