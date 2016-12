Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan pääkirjaston hyllyremontti venyy hieman Haminan pääkirjaston hyllyremontti venyy muutaman päivän. Kirjasto on ollut itsenäisyyspäivästä alkaen suljettuna. Aiemmin ilmoitettiin, että ovet saataisiin auki keskiviikkona tammikuun 4. päivänä, mutta suunnitelmiin on tullut muutos. Hyllytoimituksessa tulleiden ongelmien vuoksi kirjasto pystytään avaamaan vasta loppiaisen jälkeen maanantaina 9. tammikuuta. Sulkuaikana pääkirjaston palautusluukku on avoinna, joten kirjapalautukset otetaan vastaan. Pääkirjaston kokoelmista poimitaan varauksia siltä osin kuin mahdollista ja toimitetaan muihin kirjastoihin noudettavaksi. Pääkirjaston ollessa suljettuna Ruissalon kirjasto palvelee omien aukioloaikojensa mukaisesti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/27/Haminan%20p%C3%A4%C3%A4kirjaston%20hyllyremontti%20venyy%20hieman/2016321705335/4