Kymen Sanomat: Aattona juhlitaan pitkään Haminan Tervasaarella Haminassa pidetään näyttävä ja monipuolinen Suomi 100 -juhlavuoden vastaanotto lauantaina. Uudenvuoden aattona tapahtumat alkavat Tervasaarella jo aamukymmeneltä ja meno tiivistyy iltaa ja yötä kohden. Upeaa ilotulitusta ei kuitenkaan tarvitse odotella puoleen yöhön saakka, vaan raketit ammutaan taivaalle Rampsinkarista jo kello 21. Aaton ohjelmaan oli suunniteltu monenlaista talvista touhua. Pentti Vilkin mukaan pilkkikisasta, luistinradasta ja pulkkamäestä on kuitenkin pitänyt luopua lumen puutteen ja liian lämpimän sään vuoksi. Sama koskee moottorikelkka-ajelua. — Harmillistahan tämä on etenkin lasten kannalta, mutta ei mahda mitään, kun kunnon talvea ei tule. Aatoksi on luvattu neljä astetta lämmintä ja auringonpaistetta. Eli hyvinkin keväistä säätä, sanoo Vilkki. Aaton ohjelmassa on kuitenkin ennalta ilmoitetut poniajelut ja ilmatyynyaluksen kyytiin pääsee ajelemaan. Jääkiekon ystäville on kiekkolaukaisupiste. Lapsille on järjestetty rata aarteenetsintää varten. Hamina-karhun painosta pidetään arvauskilpailu. Tullikamarilla on musiikkia ja Rampsin saunat lämpiävät aamulla sekä illalla. Aallokon terassi on avoinna puolesta päivästä lähtien iltamyöhään. Makkaranpaistopisteitä löytyy eri puolilta Tervasaarta. Iltaohjelma alkaa klo 18. Velho ja Velhotar ennustavat tulevan vuoden kohokohdat. Haminan Teinisirkus esittää näyttävän tulishown kaksi kertaa. Haminan Teatteri viihdyttää yleisöä esityksellään Rakkauden laidalla. Iltatilaisuuden juontaja Mervi Visuri kertoo, että erillinen lava tulee kahvila Tervasaaren kohdalle. Siinä kohtaa laituria on eniten tilaa suurelle yleisömäärälle. — Toivottavasti paikalle tulee paljon väkeä ja etenkin lapsia. Ohjelmaa on pitkin päivää ja ilotulituksen aika on ajateltu siten, että ainakin leikki-ikäiset jaksavat valvoa ja nähdä sen. Haminan kaupungin tervehdyksen tuo kulttuurisihteeri Ilkka Muurman. Viisi minuuttia ennen ilotulitusta vapautetaan taivaalle Suomi 100 vuotta -ilmapallot. Tapahtuman järjestävät Haminan kaupunki, Tervasaaren yrittäjät ja muut yhteistyökumppanit. Tarkemmat tiedot ja kellonajat netissä www.hamina.fi

