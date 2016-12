Uutinen

Kymen Sanomat: Tiedejuttu: Missä menee mielen raja? Jos olet taiteilija tai uskovainen, sinulla on oikeus kokea ja kertoa normaalin arjen rajat ylittävistä kokemuksista. Jos olet tavallinen talliainen, et voi kertoa kokemuksistasi tulematta leimatuksi. Näin kiteyttää Suomen Akatemian rahoittaman Mieli ja toinen -tutkimusryhmän johtaja, Turun yliopiston kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen professori Marja-Liisa Honkasalo. Honkasalon tutkimusryhmän kohteena ovat ihmisten sellaiset kokemukset, joita arkikielellä kutsuttaisiin yliluonnollisiksi. Honkasalo itse puhuu mieluiten kummasta ja kummista kokemuksista. Monitieteinen tutkimusryhmä ei ole kiinnostunut siitä, ovatko ufot, enkelit tai kummitukset totta vai ei, vaan siitä, mikä kokemusten merkitys on ihmisille. — Tutkimme näitä kokemuksia länsimaisen mielen teorian rajallisuuden näkökulmasta, Honkasalo sanoo. Rajallisuudella hän tarkoittaa sitä, että ihmisillä todistettavasti on runsaastikin sellaisia kokemuksia, joille ei löydy rationaalista selitystä. — Euroopassa tehtyjen tutkimusten mukaan jopa puolella ihmisistä on ollut ainakin yksi hyvin intensiivinen selittämätön kokemus elämän aikana, melko suurella osalla useamminkin. Suomessa kattavaa väestöä edustavaa tutkimusta ei ole toistaiseksi tehty. Monissa muissa kulttuureissa näille kokemuksille on esimerkiksi uskonnollinen tai muu maailmankatsomuksellinen selitys, ja ne siksi hyväksytään osaksi todellisuutta. Maallistunut länsimainen maailma vaatii rationaalista tieteellistä selitystä. Kun sellaista ei ole, ei saisi olla kokemuksiakaan. Jos on, kokijaa uhkaa leimautuminen mielisairaaksi. — Ei siinä yleensä juuri ymmärrystä saa, jos näistä kokemuksista kertoo naapurissa, terveyskeskuksessa tai vaikka sielunhoitajalle, Honkasalo naurahtaa. Ihmisten tarve puhua kokemuksistaan ja pohtia niitä on kuitenkin erittäin suuri. Tämän Honkasalo huomasi jo tutkimusprojektin alussa. Kun hankkeesta kerrottiin mediassa, tutkijoille alkoi vyöryä yhteydenottoja. Tavalliset suomalaiset ihmiset halusivat kertoa omista kokemuksistaan. Tutkijat pyysivät yhteydenottajia kirjoittamaan kokemuksensa ylös ja lähettämään tekstit heille. — Näin meille syntyi aivan spontaani yli kahdensadan kirjeen aineisto, Honkasalo kertoo. Kummien kokemusten tyypit ovat Honkasalon mukaan yleismaailmallisia ja samantapaisia kaikkialla. Merkitykset ja selitykset, joita niille annetaan, voivat voimakkaastikin vaihdella kulttuurista ja taustasta johtuen. Kaikkein yleisimpiä kummia kokemuksia ovat näyt ja kuuloaistimukset. Ihmiset näkevät olentoja ja tapahtumia, jotka eivät muiden kokemina ole paikalla, kuten esimerkiksi rakkaat edesmenneet läheiset. Näyt voivat koskea myös tapahtumia, joissa henkilö ei muiden silmin ole läsnä tai jotka tapahtuvat vasta tulevaisuudessa. — Näkyjä on tutkittu paljon erityisesti katolisissa maissa, joissa ne ovat osa uskonnollista ihmekuvastoa, Honkasalo sanoo. Päässä kuullut äänet ovat länsimaissa usein moittivia, mutta esimerkiksi Afrikassa niiden on todettu olevan kuulijalleen usein mieluisia ja huolehtivia. Seuraavaksi yleisin kummien kokemusten laji on intensiivisen läsnäolon tunne. — Kyseessä on voimakas tunne siitä, että huoneessa on paikalla joku, vaikka ketään ei näy. Näitä kokemuksia on todettu paljon. Usein läsnäolon tunne on myönteinen ja tukea antava, Honkasalo selittää. Myös telepaattiset kokemukset ovat varsin yleisiä. Arkisimmillaan tällainen kokemus voi olla sitä, että tietty henkilö soittaa juuri sillä hetkellä, kun toinen ajattelee häntä. Myös enneunet ja kuolleiden kohtaamiset ovat tavanomaisia kummia kokemuksia. Honkasalon mukaan noin puolet kummista kokemuksista on kokijalleen myönteisiä ja voimaannuttavia, puolet pelottavia. — Yleensä kokemukset ovat joko tai. Neutraaleja kummia kokemuksia on todella vähän. Nämä arkiymmärryksen ylittävät kokemukset eivät yleensä jätä kylmäksi. Lue koko uutinen:

