Kymen Sanomat: Rakettimyynti alkaa liikkeissä Tapaninpäivän jälkeen tiistaina Ilotulitteiden myynnin saa aloittaa Tapaninpäivän jälkeen tiistaina. Kotkalaisliikkeissä olivat vielä maanantaina ilotulitekaappien ovet lukossa ja kyltit kertoivat myynnin käynnistyvän tiistaina. Ilotulitteita myyvien liikkeiden on tehtävä myynnin aloittamisesta ilmoitus vähintään kuukausi ennen myynnin aloittamista. Ilotulitteiden myynti on kielletty 1. - 26. joulukuuta välisenä aikana, ellei ostajalla ole erillistä lupaa, eli pelastusviranomaisen hyväksyntää tuotteiden käytölle. Tätä ei sovelleta tähtisadetikkuihin eikä nallipyssyn nalleihin. Mitään ilotulitetta ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Käytännössä kaupoista löytyy edelleen tuotteita, joissa ikärajaksi on merkitty 12 vuotta, mutta niidenkään luovutus alle 18-vuotiaalle ei ole sallittua lukuunottamatta nallipyssyn nalleja. Ilotulitteiden myyntipisteen on oltava kiinteässä huoneistossa. Torimyynti ja ovelta ovelle myynti ei ole sallittua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/26/Rakettimyynti%20alkaa%20liikkeiss%C3%A4%20Tapaninp%C3%A4iv%C3%A4n%20j%C3%A4lkeen%20tiistaina%20/2016321702763/4