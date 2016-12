Uutinen

Kymen Sanomat: Pop-legenda George Michael on kuollut — yli sata miljoonaa levyä myynyt artisti kuoli kotonaan joulun aikana Pop-tähti George Michael on kuollut 53 vuoden ikäisenä, kertoo BBC. Wham!-yhtyeestä sekä muun muassa kappaleesta Wake me up before you go-go sekä Careless Whisper tunnettu Michael kuoli kotonaan Oxfordshiressä, kertoi brittikanava. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/26/Pop-legenda%20George%20Michael%20on%20kuollut%20%E2%80%94%20yli%20sata%20miljoonaa%20levy%C3%A4%20myynyt%20artisti%20kuoli%20kotonaan%20joulun%20aikana/2016521700561/4