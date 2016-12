Uutinen

Kymen Sanomat: Mieluisin joulumuisto: Metsästä löytyi oiva joulukuusi Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokkaan joulumuisto löytyy viime vuodelta. — Joulu on aina iloinen asia. Mielessäni on useita iloisia ja muistoja herättäviä tapahtumia, mutta yksi niistä on viime vuodelta. Isä löysi omasta metsästä joulukuusen, jonka hyväksyi koko perhe. Kuusilapsisen perheen isälle se on suuri kiitos. Se lämmitti sydäntä! Mieluisin joulumuisto -sarjassa tunnetut eteläkymenlaaksolaiset kertovat hauskimpia ja rakkaimpia joulumuistojaan. Lue koko uutinen:

