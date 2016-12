Uutinen

Kymen Sanomat: Haminalainen päävalmentaja laittaa hiihtosuunnistajat koville — Tuomas Kotro tavoittelee arvokisamitalia Kotkalaissyntyinen hiihtosuunnistaja Tuomas Kotro, 23, valmistautuu tiukkaan kevätpuristukseen. Helmikuussa lajin EM-kilpailut järjestetään Imatralla, maaliskuussa hiihdetään MM-mitaleista Venäjällä. Kotron kauden tavoitteena on ensimmäinen henkilökohtainen aikuisten arvokisamitali. — Puhumalla se ei tietysti tule yhtään lähemmäs, mutta se on minulla koko ajan ollut motivaattorina ja unelmana mielessä, Kotro kertoo. Hiihtosuunnistusmaajoukkueen päävalmentajana toimii ensimmäistä kauttaan haminalainen Jarkko Urpalainen. Leirikausi alkoi jo kesäkuussa Miehikkälästä. Tällä hetkellä eletään Urpalaisen mukaan tärkeitä aikoja. — Kesä ja syksy on harjoiteltu hyvin, mutta nyt on se aika, kun talven voi vielä pilata. Pieniä ongelmia on ollut kuormituksen kanssa. Tällä hetkellä osan urheilijan kohdalla ollaan veitsenterällä siinä, kumpaan suuntaan tulokset kääntyvät, Urpalainen kertoi Suunnistusliiton tiedotteessa. Nykyään Lappeenrannassa asuva Kotro kertoo, ettei hänellä ole ollut ongelmia kuormituksen kanssa, vaikka kovaa onkin menty. Urpalainen on tuonut harjoitteluun lisää tehoja. Mallia on otettu maastohiihtäjiltä. — Meillä on ollut aiempaa enemmän tehoharjoituksia hiihdossa. Myös voimapuolta on korostettu, ja siinä meillä onkin kehitettävää, jos vertaa maastohiihtäjiin, Kotro kertoo. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

