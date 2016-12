Uutinen

Kymen Sanomat: Alkanut viikko on etelässä vettä, räntää ja vähän aurinkoakin Ilmatieteenlaitoksen sääennusteen mukaan alkanut viikko on Etelä-Kymenlaaksossa tavallista lauhempi ja viikkoon mahtuu vain lyhyt pakkasjakso. Tapaninpäivän iltana Kymenlaakson päällä oli hajanaisia sadealueita, jotka lupasivat ripauksen luntakin. Tiistai on poutainen ja puolipilvinen ja lämpötila nollan paikkeilla. Ilmavirtaus kääntyy pohjoiseen ja tuo kuivempaa ja kylmempää ilmaa. Keskiviikosta on luvassa selkeä ja lämpötila laskee noin kolmeen pakkasasteeseen. Kylmintä on torstaiyönä, jolloin pakkanen voi kiristyä jopa kymmeneen asteeseen. Kylmä jakso on kuitenkin lyhytaikainen. Lounaistuuli voimistuu ja sää on pilvipoutainen. Lämpötila kohoaa nollan yläpuolelle. Loppuviikosta pilvisyys on runsasta ja lupaa pientä kuurosateiden mahdollisuutta. Vuodenvaihde on lauha. Vasta seuraavalla viikolla korkeapaine vahvistuu ja pakkaset kiristyvät. Sää on selkeätä ja pakkaset saattavat olla päivälläkin kymmenessä asteessa.

