Kymen Sanomat: Laturauha on julistettu koko maahan — katso vinkit hyvän mielen hiihtelyyn Helsingissä julistettiin keskiviikkona laturauha. Laturauhan julistivat olympiavoittaja Marjo Matikainen-Kallström sekä Pakilan seurakunnan pappi Leo Norja. Samalla haluttiin kiinnittää huomiota siihen, miten ladulla pitäisi käyttäytyä. — Laturauha koskee kaikkia latuja koko maassa, myös täällä Kotkan seudulla. Hiihtäjien ja muiden liikkujien pitäisi ottaa toiset huomioon. Ladulle ei pitäisi lähteä pinna kireällä, kuvailee Raimo Karjalainen Kotkan latu ry:stä. Karjalainen toteaa, että esimerkiksi koiranulkoiluttajien ei pitäisi kävellä lemmikkeineen latupohjia pitkin. — Koiranomistajat kävelevät usein Rahkan laavulle latuja pitkin. Jos koiran hihna tai naru on liian pitkällä, voi syntyä vaaratilanteita. Kovaa vauhtia etenevä hiihtäjä ei ehdi väistää ladun yli menevää narua. Hiihtoladuilla on hyvä noudattaa myös tiettyjä väistämissääntöjä. — On parempi, että ylämäkeen menijä väistää alaspäin tulijaa. Vauhdissa väistäminen on vaikeaa ja kun lunta on näin vähän, voi vauhdikas etenijä päätyä väistäessään kivikkoon tai kannokkoon. Myös perinteisellä tyylillä hiihtävien ja vapaalla etenevien on hyvä pysyä kaistoillaan ja ottaa toisensa huomioon. Karjalainen kertoo, että Kotkassa ja lähiseuduilla ei tänä jouluna ole hiihtokunnossa kuin kaksi latua. — Koskenpoikien latu on vain puolen kilometrin mittainen. Toinen hiihdettävä latu on Anjalankoskella. Laturauha julistettiin nyt ensimmäisen kerran ja mukana olivat muun muassa Liikuntavirasto ja Suomen Latu. Lue koko uutinen:

