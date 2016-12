Uutinen

Kymen Sanomat: Intohimoina rakennusala ja mallimaailma — tuleva rakennusmestari Emmi Suuronen edustaa pian Suomea mallikilpailussa Istanbulissa Emmi Suuronen, 22, oli etukäteen huolissaan, miten töissä suhtaudutaan hänen kauneuskisakokeiluihinsa. — No, työkaverit ovat tästä missitouhusta jopa enemmän innoissaan kuin minä, hän sanoo. Suuronen antaa haastattelun kouvolalaisen kahvilapöydän ääressä. Hänellä on hiustenpidennykset ja tekoripset. Mutta ei pitkiä kynsiä. Ei edes kynsilakkaa. Laitettujen kynsien kanssa ei ole asiaa rakennustyömaalle. Suurosen leipätyö on tie- ja maanrakennusyhtiö Destiassa, teknisenä avustajana tarjouslaskentapuolella. Hänellä on palo papereiden äärestä käytännön hommiin rakennustyömaille. Siksi hän opiskelee työn ohessa rakennusmestariksi. Mestariopintoja on jäljellä kaksi vuotta. Tänä kesänä ja syksynä Suuronen on ollut työnjohdon harjoittelijana rakennustyömailla Kotkassa ja Haminassa. — Ala on mahtava, koska haasteita riittää. Nautin jatkuvasta ongelmanratkaisusta ja pienestä paineesta. Suurosella on toinenkin intohimo: mallimaailma. Heinäkuussa hän osallistui Miss Kouvola -kilpailuun, joka järjestettiin pesäpallon Itä—Länsi-tapahtuman yhteydessä. Suuronen ei voittanut mutta tuli valituksi Miss Itä—Länneksi. Siitä tittelistä taas seurasi finaalipaikka Best Model of Finland -kilpailussa, joka oli syyskuun puolivälissä Kuopiossa. Sen kilpailun hän voitti. Suuronen sanoo päänsä olevan pyörällä menestyksestä. Hän pyrki teini-ikäisenä aktiivisesti malliksi. Yksikään ovi ei auennut. — Joten kun täytin 18, otin tatuoinnin ja ajattelin, että nyt ei ainakaan tarvitse pyrkiä missiksi tai malliksi. Marraskuun lopulla Suuronen matkustaa Istanbuliin edustamaan Suomea Best Model of the World -kilpailussa. Lue koko uutinen:

