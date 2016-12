Uutinen

Kymen Sanomat: Arkistosta: Hector seuraa maailmanmenoa huolestuneena Hectorin kappaleissa on aina ollut vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Palkkasoturi-singlellään teini-ikäinen laulaja vastusti Vietnamin sotaa. Nyt 69-vuotias muusikko on edelleen rauhan ja ihmisoikeuksien asialla. — Joka albumilla palaan maailman kipeisiin asioihin. Eniten kannan huolta Syyrian Aleppon tilanteesta, pakolaiskysymyksistä ja taloudellisesta eriarvoisuudesta, Hector toteaa. Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi hän luonnehtii koko maapallon kannalta vaaralliseksi. — Jos Trumpin vaalilupaukset toteutuvat ja hän elvyttää hiilikaivostoimintaa, olemme heikoilla jäillä. Hän sylkee koko Pariisin ilmastosopimuksen päälle. Ylimielisyys ja narsistisuus ovat huolestuttavia piirteitä presidentille. Hector eli Heikki Harma uskoo, että hänen yhteiskunnalliset aiheensa kumpuavat toimittajan ammatista. Uteliaisuus on osa toimittajan työtä, mikä on vuotanut myös musiikin tekemiseen. — Olen toimittajaksi kouluttautunut muusikko. Musiikissani näkyvät molemmat puolet. Palkkasoturin julkaisusta on nyt kulunut 50 vuotta, minkä tiimoilta suomirockin jättiläinen on lähtenyt juhlakiertueelle. Lähes 30 albumia julkaissut artisti esiintyy Kotkassa 3. joulukuuta. — 50-vuotisjuhlakiertue merkitsee sitä, että mun täytyy olla aika vanha. Saan olla kiitollinen, että olen ollut näin kauan mukana vaikuttamassa populaarimusiikin kehitykseen. Hänen mukaansa etenkin 1960-luku oli mielenkiintoista aikaa, koska silloin nuoret saivat ensimmäistä kertaa oman äänensä. Rockin avulla muutettiin maailmaa. Helsinkiläisnuorukaiselle tuon aikakauden tärkeimmäksi nimeksi nousi folkmuusikko Bob Dylan.Hectorin mukaan Dylanin voittama kirjallisuuden Nobel-palkinto kertoo siitä, että rocklyriikka on viimein saanut ansaitsemaansa arvostusta. — Dylanin yhteiskunnallinen ja taiteellinen arvo on kiistaton. Hän on yksi modernin ajan merkittävimmästä lauluntekijöistä, jota voi verrata Beatlesiin. Suomalaisena sanoittajamestarina tunnettu Hector on voittanut Juha Vainio -palkinnon vuonna 1992 ja Reino Helismaa -palkinnon vuonna 2009. Pro Finlandia -kunniamerkki hänelle myönnettiin 2008. Hänen mielestään tunnustukset osoittavat, että Suomessa ei väheksytä populäärikulttuurin merkitystä. — Samasta ilmiöstä kertoo myös se, että sain viime vuonna kunnian valita kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan. Meistä laululyyrikoista on tullut salonkikelpoisia. Kuuden kirjan joukosta Hector nosti voittajaksi Laura Lindstedtin romaanin Oneiron. Muusikko sanoo edelleen seisovansa valintansa takana. Itse prosessia hän kuitenkin kritisoi: — Aikataulu oli lähes epäinhimillinen. Onneksi olin tutustunut muutamaan teokseen jo etukäteen. Hector oli mukana Vain elämää -ohjelmassa uusimmalla kaudella, joka nähtiin televisiossa tänä syksynä. Laulajaa oli pyydetty mukaan jokaisella tuotantokaudella. — Keskustelin viimein asiasta vanhimman poikani kanssa, joka kysyi multa fiksusti, että onko ohjelma ikäisellesi artistille uhka vai mahdollisuus. Lopulta se näyttäytyi mahdollisuutena. Hector korostaa, että Vain elämää on ennen kaikkea musiikkiohjelma, jossa esitetään artistien kappaleista uusia versioista. — Se ei edusta formaattia, jossa on pakko pillittää. Kun kuulin uudet tulkinnat vanhoista biiseistäni, tajusin, että nehän ovat oikeasti hyviä. Laulaja on pitkään työstänyt vapaamuotoista omaelämäkertaa, joka julkaistaan ensi vuonna. Muistelmallinen teos on sekä Hectorin että Helsingin kasvutarina. Hectorin mukaan ensi vuonna painopiste on kirjoittamisessa, mutta luomisen sivutuotteena saattaa syntyä myös uutta musiikkia. Hänen edellinen albuminsa Hauras ilmestyi vuonna 2014. — Vain elämää ja kirjaprojekti ovat inspiroineet mua. Yhteistyöllä uusien sukupolvien kanssa on ollut tervehdyttävä vaikutus. Nyt on reborn-fiilikset pinnassa. Hectorin 50-vuotisjuhlakonsertti Kotkassa Ruonalan urheiluhallissa 3. joulukuuta. Juttu julkaistiin Kymen Sanomien kulttuurisivuilla 20. marraskuuta 2016.

