Kymen Sanomat: Arkistosta: Finlandia-voittaja Juuli Niemi lakaisi elämänkokemuksensa esikoisromaaniinsa Juuli Niemen tarkoituksena ei ollut kirjoittaa nuortenkirjaa. Siitä huolimatta hänen esikoisromaaninsa Et kävele yksin (WSOY) valittiin tänä syksynä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajaksi. Kirja kertoo suomalaisen tytön ja toisen polven maahanmuuttajan rakkaustarinan. Päähenkilöt ovat kasvukipujen keskellä kamppailevat Ada ja Kosovosta muuttaneen albaaniperheen poika Egzon. Voittajateoksen valinnut näyttelijä-laulaja Vuokko Hovatta kuvaili romaania kenelle tahansa suunnatuksi kaunokirjaksi, jonka aihe on ihmisen herkkä ikävaihe lapsuuden ja aikuisuuden välissä. — Olen taustaltani runoilija, joten tulen lajityypin ulkopuolta. Tein tätä yhtä kunnianhimoisesti kuin aikuisten romaania. Toivon, että työmäärä teki tekstille hyvää. En halunnut päästää kirjaa käsistäni puolivalmiina, Niemi sanoo. Kirjailija muistuttaa, että asiat, jotka tapahtuvat 15-vuotiaana voivat määrittää koko loppuelämää. Ehkä siksi romaani on iskenyt sekä hänen ikäisiinsä miehiin että yli 60-vuotiaisiin naisiin. — Vaikka romaani kertoo ensirakkaudesta, se koskettaa kaikenikäisiä. Itse luin muun muassa Montgomeryn Runotyttö-kirjat vasta aikuisena. Silloin huomasin, että genrerajoilla ei ole merkitystä. Niemi on kuitenkin iloinen, että palkinto tuli nimenomaan nuortenkirjallisuuden puolelta. Hän sanoo saaneensa lukiolaisilta palautetta, että Et kävele yksin on teos, joka kertoo nuorten elämästä aliarvioimatta sitä. — Suomessa tehdään paljon tasokasta nuortenkirjallisuutta, mutta laji on samankaltaisessa asemassa kuin runous. Kumpikin kaipaisi lisää näkyvyyttä ja tilaa lehtien palstoilla. 35-vuotiaalla Niemellä on nuoresta iästään huolimatta pitkä kirjoittajatausta. Häneltä on aiemmin ilmestynyt neljä runoteosta ja yksi novellikokoelma. — Runous on ikävässä marginaalissa, vaikka se sopii hyvin tähän kiireiseen ja hektiseen maailmaan. Runojen parissa voi antaa mielen levätä esimerkiksi työmatkalla. — Mielestäni runoja ei aina tarvitse tulkita tai yrittää ymmärtää, voi vain elää hetkessä ja antaa tekstin viedä mukanaan. Runoudessa, kuten lukemisessa tai taiteessakin yleensäkin, ei ole oikeita vastauksia. Niemi on myös tehnyt käsikirjoitukset elokuviin Roskisprinssi (2011), Kesäpaikka (2009) ja Kesäkaverit (2014). Ensimmäisen ohjasi koko perheen seikkailuelokuvista tunnettu kirjailijan isä Raimo O. Niemi, kaksi seuraavaa isosisko Inari Niemi. — Elokuva on aina ollut elämässäni perhetaustastani johtuen. Yhdessä työskentely on ollut mielenkiintoista. On ollut hienoa päästä jakamaan omia intohimonkohteitani perheenjäsenieni kanssa. Et kävele yksin on Niemen ensimmäinen romaani, jota hän työsti kuusi ja puoli vuotta. Pitkäkestoisen projektin aikana Niemi menetti välillä uskonsa omaan tekemiseensä ja koko prosessiin. Hänen mukaansa vaikeinta oli uskaltaa antaa kirjalle sen vaatima aika. Tällöin läheisten ja kollegoiden tuki oli tärkeää. — Romaani kulki mukanani koko ajan. En halua arvottaa töitäni, mutta Et kävele yksin on tähänastisen elämäni samalla ihanin sekä rankin kirjoittamisprosessi, johon lakaisin kaiken tästä ajasta ja omasta elämänkokemuksestani. Juttu julkaistiin Kymen Sanomien kulttuurisivuilla 12. joulukuuta. Lue koko uutinen:

