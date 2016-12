Uutinen

Kymen Sanomat: Arkistosta: Antti Tuomainen sijoitti uusimman dekkarinsa lapsuuden kesistään tuttuun Haminaan Haminalainen sieniyrittäjä Jaakko Kaunismaa saa lääkäriltään karmeita uutisia: hän on kuolemassa pitkälliseen myrkkyaltistukseen. Joku on murhaamassa häntä hitaasti, mutta varmasti. Tässä on lähtökohta kirjailija Antti Tuomaisen uusimpaan jännitysromaanin Mies joka kuoli (Like). Dekkarin tapahtumapaikkana on Hamina. Tuomaisen viisi aiempaa kirjaa ovat sijoittuneet hänen kotikaupunkiinsa Helsinkiin, joka on toiminut sekä romaanien tapahtumapaikkana että yhtenä tarinoiden henkilöistä. — Minulla oli tarve tehdä kirja, joka sijoittuisi muualle kuin Helsinkiin. Aloin miettiä, missä sienialan yrittäjä voisi asua. Tällöin keksin, että tämä tarina tapahtuu Haminassa. Aluksi kirjan rakennusaineet, myrkytys, sieniyrittäjyys ja Hamina eivät näyttäneet liittyvän toisiinsa, mutta lopulta ne sulautuivat yhteen, Tuomainen kertoo. 45-vuotias Tuomainen on paljasjalkainen helsinkiläinen, mutta hänen vanhempansa ovat lähtöisin Haminasta. — Hamina on minulle tärkeä paikka. Vietin lapsuuteni kesät Summassa, josta minulla on kultaisia muistoja. Tuomainen on tänään vieraana Haminan kirjailijakahvilassa. Asiaan liittyy hauska sattumus, sillä kirjailija sai kutsun tilaisuuteen ennen kuin dekkarin tapahtumapaikka oli yleisessä tiedossa. — Mielestäni lukijoiden kohtaaminen on tärkeää. On kiva kuulla, mitä ajatuksia kirja on heissä herättänyt. Tuomainen kuvailee jokaista teostaan tyylillisesti erilaiseksi. Mies joka kuoli poikkeaa aiemmasta tuotannosta eniten, sillä tällä kertaa sivuilta löytyy myös huumoria. — Nyt otin riskin tuomalla mukaan mustaa huumoria. Etukäteen jännitti ja vähän pelottikin, miten romaani toimii lukijalle. Vastaanotto on kuitenkin ollut hyvin positiivinen. Tuomainen uskoo, että uusi ulottuvuus näkyy hänen tulevassakin romaanissaan, josta hän ei vielä suostu paljastamaan enempää. Vuoden johtolanka -palkinnolla palkittu Tuomainen tunnetaan jännityskirjailijana. Hän itse kuitenkin vierastaa genreluokittelua. — En ole koskaan tehnyt tietoista valintaa ryhtyä rikoskirjailijaksi. En koe kirjoittavani missään genressä, vaan lähden luomaan tarinaa. Tuomaisen teoksia on kiitelty kielellisesti monimuotoisiksi. Kirjailija myöntää, että kieli ja hyvä teksti ovat hänelle äärimmäisen tärkeitä. Tuomaisen mukaan runsas kielikuvien käyttö ja tekstin tarkkuus kumpuavat runoudesta, joka oli hänen ensimmäinen kirjallinen kiinnostuksen kohteensa. — Runous on kielen kaikkien keinojen käyttämistä: mahdollisimman vähillä sanoilla sanotaan mahdollisimman paljon. Tuomaisen esikoisromaani Tappaja, toivoakseni ilmestyi 10 vuotta sitten. Sen jälkeen hän on nopeasti noussut menestyneimpien suomalaiskirjailijoiden joukkoon. Vuonna 2013 ilmestyneen Synkkä niin kuin sydämeni -dekkarin pohjalta ollaan tekemässä elokuvaa. Myös uusin romaani on herättänyt elokuvantekijöiden kiinnostuksen. Tuomaisen teoksia on julkaistu 28 maassa. Pr-kiertueillaan kirjailija on huomannut, että Suomi kiinnostaa ulkomailla. — Suomella on paljon potentiaalia. Emme ehkä itse huomaa, kuinka eksoottinen paikka tämä on. Juttu julkaistiin Kymen Sanomien kulttuurisivuilla 1. joulukuuta 2016. Lue koko uutinen:

