Uutinen

Kymen Sanomat: Arkistosta: Aika oli kypsä Marko Tyyskän paluulle KTP-paitaan KTP kiinnitti tulevan kauden joukkueeseensa jo toisen mieluisan paluumuuttajan. Kolme ja puoli kautta Kotkan ulkopuolella pelanneen Saku Kvistin lisäksi joukkueeseen liittyy Marko Tyyskä, 29. Tyyskä on pelannut kaksi edellistä kautta Kolmosta Haminan Pallo-Kissoissa. — Otamme Markon panoksen ilolla vastaan ja toivomme, että se on yhtä hyvä kuin vuonna 2014, FC KTP:n sihteeri Jukka Vilkki sanoi. KTP ja Tyyskä hieroivat melko pitkään sopimusta liigakaudeksi 2015. Keskustelut painuivat tuolloin helmikuulle asti, mutta yhteisymmärrystä sopimuksen ehdoista ei syntynyt. Kotkalaisyleisölle lopputulos oli pettymys. Tyyskälle mitään ei jäänyt hampaankoloon. — Kysyntä ja tarjonta eivät kohdanneet, ei siinä sen kummempaa, Tyyskä toteaa. Aikakaan ei välttämättä tuolloin olisi oikein riittänyt, tai ainakin perhe-elämä olisi kärsinyt. Tyyskän perheeseen kuuluvat kohta 2-vuotiaat kaksostytöt. Vuonna 2015, KTP:n matkustellessa ympäri liigapaikkakuntia, Tyyskä pelasi koko kauden HaPKissa. Viime kaudella hän liittyi HaPKin mukaan vasta keskikesällä. Keväällä piti ottaa vastuuta kotiasioista. Into jalkapalloon Kolmosta korkeammalla ei missään vaiheessa haihtunut. — Kolmonen oli kuitenkin vähän sellaista palloilua. Tulen KTP:hen kovalla innolla. Minun on tehnyt mieli palata, ja nyt siihen on aikaa ja mahdollisuus. Seuralla on selkeä tavoite nousta Ykköseen, ja uskon, että saamme kasaan hyvän jengin, Tyyskä sanoo. Tyyskä alkoi pelata aikuisten sarjoissa jo 15-vuotiaana. Liigassa hän debytoi vuonna 2003. Liigapelejä kertyi kausina 2003—2008 yhteensä 124, ja liigamaaleja syntyi kolme. Tyyskä jatkoi KooTeePeessä putoamisen jälkeen ja pelasi Kotkassa Ykköstä kaudet 2009—2014. Pelipaikka on vaihdellut lähinnä topparin ja keskikentän keskustan välillä. — Kumpi tahansa niistä on minulle yhtä mieluisa. Jos jotain muuta paikkaa ehdotetaan, niin täytyy vähän neuvotella, Tyyskä naurahtaa. Kahden viikon päästä Tyyskä täyttää tasan 30 vuotta. Hän katsoo uraansa eteenpäin vuosi kerrallaan. — Tai ensin katsotaan sopimukseen kuuluva koeaika. — En ole hyvässä kunnossa, mutta pääsen siihen kyllä parissa kuukaudessa, Tyyskä kertoo. Tyyskä kertoo kohottaneensa maanantaina kuntoa pelaamalla sulkapalloa yhdessä Juho Nykäsen kanssa. Nykänen, 31, osallistui viime viikolla KTP:n avoimiin harjoituksiin kaikkina kolmena päivänä. — Toivottavasti hän tulee joukkueeseen. Ja Samuli Kaivonurmi ja Erkka Länsimies. Ja topparipariksi mieluisin olisi Tuomo Turunen, Tyyskä heittelee haasteita. Jukka Vilkki kertoo, että keskusteluja pelaajien, kuten Juho Nykäsen, kanssa käydään koko ajan. Uusia pelaajia ei testata. — Jos innokkuutta ilmenee, saatamme mahdollisesti järjestää vielä joulukuussa jotkut harjoitukset, Vilkki kertoo. Varsinaisesti joukkueharjoitukset alkavat vuoden alussa. Päävalmentaja Jari Rantanen ja kakkosvalmentaja Joni Ruuskanen valitsevat, keitä viime viikon avoimiin harjoituksiin osallistuneista kutsutaan treeneihin myös tammikuussa. Tyyskän lisäksi KTP:llä on sopimus ensi kaudesta Saku Kvistin, Aleksi Tarvosen, Kaarel Ustan ja Oskari Pasasen kanssa. Juttu julkaistiin Kymen Sanomien urheilusivuilla 14. joulukuuta 2016. Lue koko uutinen:

