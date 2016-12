Uutinen

Kymen Sanomat: Tansanian ”hullut reivit” yllättivät ikilomailijat Ikilomalle reilu vuosi sitten lähteneet Titta Pousi ja Thomas Halloran olivat suunnitelleet matkansa noin puoleksi vuodeksi. Venäjän, Kiinan, Intian ja Uuden-Seelannin jälkeen pariskunta päätyi Australiaan, jossa pidettiin tuumailutauko. — Kysyimme blogimme lukijoita, mihin he haluaisivat meidän lähtevän seuraavaksi. Monet sanoivat, että menkää Afrikkaan, Pousi kertoo. Ennen matkaa jännitti jo pelkkä rokotteiden määrä: dengue, malaria, keltakuume ja muutama muukin. Matkakohteeksi valikoitui Tansania, jossa Pousi ja Halloran asuivat kyläyhteisössä. Perheeseen he päätyivät Duara Travelsin kautta. Kokemus oli aito. — Asuimme savimajoissa, joissa oli pöllyävä hiekkalattia eikä ikkunoita ollenkaan. Juoksevaa vettä ei ollut, vessa oli kuoppa maassa, Pousi kuvailee. Illallinen syötiin perheen kanssa lattialla. Kaikille ruokailijoille oli yksi yhteinen lautanen, jolta ruokaa otettiin käsin ja syötiin käsin. Ikilomailijat päätyivät myös paikallisiin häihin. — Se oli kreisiä. Naisilla oli huivit päässä ja siellä tanssittiin putkeen varmaan neljä tuntia. Ihan hullut reivit. Kukaan ei oikein puhunut englantia, mutta jossain vaiheessa elekielestä tajusimme, että joku on mennyt naimisiin, Halloran kertoo. Lisää ikilomailijoiden matkatarinoita ja -vinkkejä osoitteessa: www.ikilomalla.fi Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/24/Tansanian%20%E2%80%9Dhullut%20reivit%E2%80%9D%20yll%C3%A4ttiv%C3%A4t%20ikilomailijat/2016321695215/4