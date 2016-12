Uutinen

Kymen Sanomat: Rahtilaivan miehistö viettää joulua satamassa tai merellä Kymen Sanomien perinteinen laivojen jouluaaton positiolista julkaistaan jo 31. kerran. Se kertoo tavalliseen tapaan, että joulunakin tavara kulkee merillä. Pyhät eivät tavaravirtaa pysäytä. Kotkalainen Joona Karvinen on ESL Shippingin Kumpulan konepäällikkö. Hänellä on Kotkassa vaimo ja kaksi lasta, mutta jo toisena jouluna peräkkäin Joona on työvuorossa aluksella. Näillä näkymin laivan miehistö kokoontuu jouluaterialle Suomenlahdella, kun Ust Lugan sataman laiturista on irrotettu köydet. Kotkalainen konemestari Niko Honkasalo työskentelee Bore Ltd:n omistamalla ja Transfennican väreissä seilaavalla Seagardilla. Siihen otettiin muun lastin lisäksi Kotkasta tällä viikolla joulukuusi. Seagardin miehistön aattoilta huipentuu Saksan Lyypekissä. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/24/Rahtilaivan%20miehist%C3%B6%20viett%C3%A4%C3%A4%20joulua%20satamassa%20tai%20merell%C3%A4/2016321694267/4