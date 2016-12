Merten tavaravirta soljuu tasaisesti myös jouluna

Kuva: Jussi Nuoranne

Suomen lippu liehuu ylväästi rahtialusten perässä enimmäkseen Itämeren alueella, mutta suomalaislaivoja on joulun aikaan myös niinkin kaukana kuin Karibialla. Kymen Sanomien perinteinen laivojen jouluaaton positiolista, joka julkaistaan jo 31. kerran.

Suomen kauppalaivastossa oli marraskuun lopussa Trafin tilaston mukaan 131 alusta, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500 GT-yksikköä. Viime vuoden lopulla samaan aikaan saman kokoluokan aluksia tilastoitiin olevan 134 kappaletta. Aluksia on siis tänä vuonna kolme vähemmän.

Yli 15-metrisiä aluksia on Suomen kauppalaivastossa marraskuun lopun tilaston mukaan 700 kappaletta. Näiden alusten yhteiskantavuus on 692 127 dw-tonnia. Viime vuonna tilastoissa oli 703 alusta alusta.

Eckerö Shipping

Ahvenanmaalaisen Eckerö Shippingin laivasto on pienentynyt alusmyyntien vuoksi kahteen. Exporter on jouluaattona lähdössä Englannin Hullista kohti Ruotsin Hallstavikiä. Shipper lähtee kohti samaa satamaa Lyypekistä.

Langh Ship

Piikkiöläisen varustamon viidestä aluksesta Hjördis on jouluaattona matkalla Torniosta Alankomaihin Terneuzeniin, kun taas Laura kyntää merta päinvastaiseen suuntaan eli Torniosta Terneuzeniin. Marjatta lähtee jouluaattona Terneuzenista kohti Torniota. Linda on jouluaattona Riiassa. Aila on lauantaina matkalla Riiasta Teesportiin.

Finnlines

Finnlines on tänä vuona kasvattanut laivastoaan kahdella aluksella. Varustamon laivoista Finnlady on matkalla Helsingistä Travemundeen ja Finnstar päinvastaiseen suuntaan. Finnmaid on jouluaattona Helsingissä ja lähtee aattoiltana kohti Travemundea. Finnbreeze on matkalla Raumalta Bilbaoon Espanjaan.

Finnsea on tulossa Pietarista Helsinkiin. Finnskyn ja Finnmerchantin miehistöt viettävät jouluaattoa Saksan Rostockissa. Finnsun on Belgian Antwerpenissa. Finntide on matkalla Lyypekistä Pietariin.

Finnwave on matkalla Helsingistä Rostockiin ja Finnmill Turusta Travemundeen. Finnhawk on ottanut suunnan Antwerpenistä kohti Helsinkiä. Finnkraft on matkalla Puolan Gdyniasta Hankoon. Finnmaster on aattona Helsingissä ja saapuu tapaninpäivän aamuna Kotkaan. Finncarrier on matkalla Raumalta Tillburyyn Englantiin.

ESL Shipping

Arkadia on aattona Venäjällä Ust Lugan satamassa. Kumpula lähtee Ust Lugasta ja etenee hiililastissa kohti Poria. Alppila on matkalla Suomenlahdella. Steel on Perämerellä. Pasila on Raahessa ja Tali Kotkasta myöhään perjantai-iltana lähteneenä Suomenlahdella. Rautaruukki on Oxelösundissa. Eira on Kotkan edustalla. Kallio on Riikassa.

Prima Shipping

Prima Lady on Kantvikissä koko joulun ajan. Prima Ballerina on aattona Viipurissa, mistä siirtyy Poriin. Prima Donna on matkalla Gdanskista Tallinnaan. Prima Celina on joulun Sölvesborgissa.

Sal Ship

Prima Fortuna on tulossa Vaasasta Suomenlahdelle.

Rederi Ab Nathalie

Nathalie lähtee Kiel Holtenausta ja saapuu joulupäiväksi Brunsbutteliin, joka on Pohjois-Saksassa Elbe-joen suulla. Emilie on pyhät Klaipedassa.

Godby Shipping

Ahvenanmaalaisen varustamon aluksista Baltica on menossa Oulusta Antwerpeniin. Link Star on matkalla Norjan Leirvikistä Hundestedtiin Tanskaan. Midas on jouluaattona Karibialla St. Maartenin Philipsburgissa. Mimer on samoilla vesillä menossa San Juanista Christianstedtiin. Miranda tulee Lontoosta Hankoon ja saapuu tapaninpäivänä Kotkaan. Misana menee Hangosta Antwerpeniin. Misida viettää joulun Kotkan satamassa. Mistral kulkee Lontoosta Zeebruggeen.

Bore Ltd

Seagard lähtee aattoiltana Lyypekistä kohti Kotkaa. Auto Bank lähtee lauantaina Hangosta kohti Landskronaa. Auto Bay on matkalla Zeebruggesta Pietariin. Auto Baltic on Karibialla matkalla Puerto Ricon ja Dominikaanisen tasavallan välissä. Bore Sea on menoissa Zeebruggesta Purfleetiin.

Bore Song on jouluaattona Teesportin satamassa. Norsky on Tilburyn satamassa ja Nordstream Zeebruggen satamassa. Estraden on Rotterdamissa.

Containerships

Containerships VII lähtee aattoiltana Klaipedasta Teesportiin. Linda saapuu lauantaina aamulla Riikaan ja lähtee illalla Pietariin. Aila on matkalla Riikasta Teesportiin.

Neste

Mastera on Porvoossa. Tempera on matkalla Suomenlahdella. Kiisla tulee aattoiltana Naantalista Porvooseen. Suula on matkalla Klaipedasta Slageniin. Futura on Ranskan Dongesissa. Neste on matkalla Kemistä Porvooseen.

