Kymen Sanomat: Köyhien perheiden joulu lepää joululahjoitusten varassa Ihmisten halu auttaa korostuu jouluna. — Kun lahjoittajat ostavat joululahjoja omille läheisilleen, he saattavat hoksata, että ostanpa yhden lahjan lisää, kertoo Joulupuu-keräyksen projektipäällikkö Johanna Niemi. Niemi arvelee, että joulu pysäyttää ajattelemaan muita. Kotkan Nuorkauppakamarin keräykseen saatiin tänä vuonna 973 lahjaa. Tavoitteena on, että jokainen saisi edes yhden paketin. Niemen mielestä keräyksessä monia houkuttelee tieto siitä, että lahjat jäävät alueelle. Myös Pelastusarmeijan Kotkan osaston kapteeni Maarit Vuollet uskoo, että joulukeräyksiin osallistutaan, koska toivotaan jokaisen saavan osakseen edes hiukan jouluiloa. Vuollet on kasannut joulupatakeräyksestä tulleita lahjoituksia säkkeihin Pelastusarmeijan toimistolla. Säkkejä on kiitettävä pino. Lahjoituksina on tullut kaikenlaista: kenkiä, vaatteita, kirjoja, leluja. Upouusi lakanasettikin näkyy joukossa olevan. — Auttaa voi monella tapaa, Vuollet hymyilee ja näyttää pussia, johon joku on kerännyt ison kasan pikkukolikoita. Joulu koettelee erityisesti köyhiä perheitä, joiden joulu lahjoineen lepää monilta osin kolmannen sektorin harteilla. Köyhyyttä tutkineen dosentin Sakari Kainulaisen mukaan joka kymmenes suomalainen lapsi on vähävaraisesta perheestä. Kainulaisen mukaan toisesta huolehtiminen ja hyväntekeväisyys korostuvat erityisesti joulun alla ja suurten katastrofien aikaan. — On hyvä asia, että ihmiset lahjoittavat omastaan ja välittävät toisistaan. Huono asia on se, että Suomen yhteiskunnalliset rakenteet mahdollistavat sen, että kaikilla ei ole mahdollista tulla toimeen. Langinkosken seurakunnan diakonissan Elina Virmakosken mielestä ihmisistä huolehtiminen on ensisijaisesti valtion ja kunnan tehtävä, mutta lahjakeräyksilläkin on paikkansa. — Keräyksissä ilo on sekä antajalla että saajalla. Kirkko on siitä helpossa asemassa, että me saamme nähdä lahjansaajien iloiset ilmeet. Hän kuitenkin muistuttaa, että apua tarvitaan ympäri vuoden. Lue koko uutinen:

