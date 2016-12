Uutinen

Kymen Sanomat: Ison talon täyttää touhu ja tohina Eihän me nyt minnekään Iittiin muuteta, Katariina ja Veli-Pekka Martikainen sanoivat kahdeksan vuotta sitten. Toisin kävi. Rivitalossa Orimattilassa asunut perhe etsi isompaa kotia. Auton nokka kääntyi sattumalta eräänä talvisena iltana Iitin Sääskjärvellä myynnissä olleen Kujalan tilan pihaan. — Pihalla oli niin hiljaista, että se sattui korviin, kertoo Katariina Martikainen. Talo vastasi kaikin puolin perheen haaveita. He halusivat paljon lapsia ja kotieläimiä. Kaupat syntyivät nopeasti. Päärakennuksessa oli niin paljon huoneita, että tuolloin vielä nelihenkiselle Martikaisen perheelle tuotti alkuun päänvaivaa keksiä niille kaikille käyttöä. Enää tila ei ole ongelma. Vuosien mittaan perhe on kasvanut kahdeksanhenkiseksi. Nykyinen Kujalan tila ei ole aina ollut hulppean kokoinen koti. Alkujaan Korpi-niminen tila oli legendaarisen puuseppä Valto Tuomisen kotipaikka. Perhe asui pienessä mökissä, jossa on nykyisin Martikaisten savusauna. Mökin viereen rakennettiin nykyinen päärakennus 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Sääskjärveläisen tarinan mukaan puuseppä Tuominen aloitti tyhjästä. Hän osti motin koivuja ja veisti ne kauhoiksi. Myytyään kauhat, hän osti seuraavan satsin koivua. Puuseppä teki päärakennuksen verstaassa kauhoja ja muita puutöitä niin kauan, kunnes päätti laajentaa yritystään Sääskjärven koulun viereen. Ikkunoiden ja ovien valmistukseen keskittynyt Tuomisen puusepänliike toimi kylällä vuosikymmenet. Myöhemmin päärakennuksen verstaasta tuli kuvanveistäjä Osmi Nyströmin ateljee. Kolme vuotta sitten kuollut Nyström tunnetaan pronssiveistoksistaan. Ennen Martikaisia talossa asunut lapsiperhe muutti ateljeetilat asumiskäyttöön. Martikaiset ovat tehneet kodista omanlaisensa vähäisillä muutoksilla. Seinäpinnat ja värisävyt ovat vaihtuneet vuosien varrella heidän näköisikseen. Kodissa on paljon vanhempien suvuista tulleita ja huutokaupoista hankittuja vanhoja huonekaluja. Katariina Martikainen kertoo pitävänsä askartelemisesta ja vanhojen esineiden tuunauksesta. Luokanopettajana hän askartelee oppilaiden kanssa koulussa. Äitiyslomalla ollessaan hän askarrellut paljon kotona omien lasten kanssa. Äidin käden jälki näkyy persoonallisissa yksityiskohdissa eri puolilla kotia. Perheen kaikki lapset saavat omat huoneet, kunhan he vielä hieman kasvavat. Pienimmät, Heini ja Taimi, nukkuvat vielä vanhempien kanssa. Taimin leikkihuone paljastaa heti ovelta, että siellä asuu aito prinsessa. Pojat Myrsky ja Aarni jakavat vielä yhteisen huoneen. Viime jouluksi perheen vanhimmat tyttäret Pihla ja Hilla saivat omat huoneet. Tytöt suunnittelivat itse huoneidensa sisustukset. Hilla kertoo ihastuneensa oman huoneensa vaaleanpunaiseen lintutapettiin netissä. Pihlan huoneen hallitseva huonekalu on piano. Pianonsoiton lisäksi hän harrastaa ratsastusta ja lentopalloa. Tyttöjen huoneissa ei ole koulupöytiä. Niiden tilalla on naiselliset kampauspöydät. Läksyjen tekoon koululaisilla on tilaa keittiössä ja tuvassa. Katariina-äiti on tehnyt tupaan lukunurkkauksen, jossa kännykän käyttö on kielletty. Perheen kaikki kouluikäiset käyvät Haapakimolan koulua. Matkaa kertyy kouluun kahdeksan kilometriä. Poikien lähimmät kaverit asuvat kilometrin ja tyttöjen noin kolmen kilometrin säteellä kodista. — Orimattilan keskustassa asumisessa oli se hyvä puoli, että rattailla pääsi minne vain, Katariina Martikainen sanoo. Matkaa Kausalan keskustaan Martikaisilta on 11 kilometriä. Välimatkoista huolimatta Martikaiset eivät vaihtaisi kotiaan Etelä-Iitin peltoaukeiden reunalla mihinkään. Unelmien kodissa on toteutunut vanhempien toinenkin haave. Heti muuton jälkeen Martikaiset hankkivat kanoja. Metsälaitumella laiduntaa kymmenpäinen suomenlammaskarja. Veli-Pekka Martikainen kasvattaa mehiläisiä. Mehiläispesiä on kodin vieressä ja muualla eteläisessä Iitissä yhteensä 20. Hunajaa Martikaiset kauppaavat tapahtumissa ja toreilla. Lapset ovat erityisen innokkaita torimyyjiä. Mehiläisiä Martikaiset työllistävät hunajantuotannon lisäksi pölyttäjinä Rutin mansikkatilalla Hiisiössä. Laatuinsinöörinä Lahdessa työskentelevä Veli-Pekka Martikainen kertoo yhdeksi syyksi maatilan ostoon kiinnostuksensa metsästykseen. Miina-koira ja lapset mukanaan hän käy jänisjahdeissa. Hirvimetsälle hänen aikansa ei riitä, mutta pienriistan metsästykseen on mahdollista ottaa myös lapsia mukaan. — Yleensä istumme tulilla. Saalis on sivuseikka. Katariina Martikainen tunnustaa olevansa jouluihminen. Tyttäret seuraavat samoilla jäljillä, eikä poikiakaan tarvitse kahta kertaa pyytää jouluaskareiden pariin. Lapset ovat tehneet koulussa jouluisia askarteluja. Kotona he osallistuvat äidin ja isän kanssa joulun valmisteluihin. Joululeivonnaisia Martikaisilla on tehty hyvissä ajoin ennen joulua. Koti on puettu jouluasuun valoilla ja koristeilla. Äidin hääriessä keittiössä isommat lapset viihdyttävät perheen pienintä. Hän sanoo, että monilapsisen perheen etu on juuri se, että yksin ei yleensä tarvitse tehdä mitään. — Jos haluaa tehdä jotakin yksin, hoitoapua löytyy pienimmille. Sylejä ja hoitajia riittää myös jouluna, kun talo täyttyy oman väen lisäksi sukulaisista. Perheen vanhimmat tytöt kertovat odottavansa innolla tänä vuonna mummon ja tädin tapaamista. Perheen jouluperinteisiin kuuluvat aamupuuro, savusauna, lounas ja joulupukki. Lapset mainitsevat joulun ykkösherkuksi kinkun. Se on joka vuosi ollut iso, joskus jopa 16-kiloinen. Lapset tietävät, että uunissa paistuu jouluaaton pöytään ystäväperheen kesäpossu. — Kun on syöty ja pukki on käynyt, sitten vain ollaan, Pihla ja Hilla kertovat. Lue koko uutinen:

