Kymen Sanomat: Ikiloma loppui 15 kuukauden ja 11 päivän jälkeen Reilu vuosi sitten kotkalaistaustainen Titta Pousi ja hänen avopuolisonsa Thomas Halloran tyhjensivät kotinsa Helsingissä, pakkasivat rinkkansa ja lähtivät ikilomalle. Sukanvarressa oli noin 14 000 euroa rahaa ja karkea matkasuunnitelma noin puoleksi vuodeksi. Ikiloma vei Pousin ja Halloranin Venäjälle, Kiinaan, Intiaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Tansaniaan ja Etelä-Afrikkaan. Matkaa tehtiin hitaasti ja paikalliseen elämään tutustuen. Viidentoista kuukauden ja yhdentoista päivän yhtäjaksoisen matkustamisen jälkeen ikilomailijat palasivat kotiin. — Helsinki-Vantaalla tuntui kuin olisi saapunut tulevaisuuteen. Lentokentällä on ihan uusi juna ja kaikkialla on niin puhdasta, Halloran kertoo. Lentokentältä reissaajat menivät suoraan Helsinkiin yllättämään ystäviään. Tällä hetkellä he pitävät majaa Pousin vanhempien luona Haminan Kannusjärvellä. Tärkein syy palaamiseen olivat uudet haaveet työstä videoiden ja tarinoiden parissa. Matkan aikana Pousi ja Halloran pitivät matkablogia, johon on kertynyt videoblogeja, tekstejä ja kuvia. Videotarinoiden julkaisemista he aikovat jatkaa vielä reissun jälkeen. — Videoiden tekeminen imaisi meidät molemmat mukaansa. Siinä voi yhdistää molempien vahvuudet. Eikä siihen välttämättä tarvita mitään ihmeellisiä laitteita, yhdellä läppärillä pärjää pitkälle, Halloran kertoo. Pariskunnan matkablogia voi lukea osoitteessa www.ikilomalla.fi Lue koko uutinen:

