Kymen Sanomat: Heroes of the Baltic Sea -mininäyttely Merikeskus Vellamossa Merikeskus Vellamon aulassa on 15. tammikuuta asti esillä Heroes of the Baltic Sea -mininäyttely. Myrskyisenä yönä marraskuussa 1468 purjelaiva Hanneke Vrome joutuu Itämerellä tuhoisaan merionnettomuuteen. Laivan mukana syvyyksiin vajoaa 200 ihmistä ja mittaamattoman arvokas kultalasti. Ainoa henkiin jäänyt ja aarteen olinpaikan tietävä on 12-vuotias Axel Tott, Raaseporin linnanherran poika. Hän saa peräänsä keskiajan pelätyimmät merirosvot, Flemingit. Kesällä 2016 kolme tosielämän nuorta saa tehtäväkseen selvittää, mitä keskiaikaiselle sankarille tapahtui ja missä aarre on. Luvassa on henkeäsalpaava seikkailu, jossa liikutaan kahdessa ajassa ja yhdistellään historiallista draamaa ja pelillistä realityä. Kaikki jaksot ovat katsottavissa Yle Areenassa maanantaina 26. joulukuuta ja Yle TV2:ssa 26. — 28. joulukuuta kello 20. Sarjaa kuvattiin kesällä 2016 myös Vellamossa, mistä johtuen saimme mininäyttelyn sarjan rekvisiitasta aulatiloihimme. Esillä on muun muassa Ville Virtasen ja Minttu Mustakallion rooliasut sekä Hanneke Vromen pienoismalli. Lue koko uutinen:

