Kymen Sanomat: Arkistosta: Säveltäjä Kalevi Aho haluaa yllättää Säveltäjä Kalevi Ahon silmät säihkyvät. Hän on juuri kuullut Kymi Sinfoniettalle säveltämänsä viulukonserton ensimmäistä kertaa orkesterin ja solisti Elina Vähälän esittämänä. — En meinannut pystyä lukemaan partituuria, kun kuuntelin Elina Vähälän soittoa suu auki. Hän on älyttömän hyvä solisti. Orkesterikin on loistavassa kunnossa. Myös kapellimestari Eugene Tzigane tekee hyvää ja tarkkaa työtä, Aho kuvailee tuntemuksiaan harjoitusten jälkeen. Ahon tekemä Viulukonsertto nro 2 kuullaan tällä viikolla maailman kantaesityksenä Kotkassa ja Kuusankoskella. Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen pyysi kiireiseltä säveltäjältä tilausteosta jo 10 vuotta sitten. Nyt toive viimein toteutui. — Tämä viulukonsertto valmistui jo vuosi sitten. Sen jälkeen olen säveltänyt kolme muuta konserttoa. Aikaa oli kulunut sen verran, että sisälläni kyti pieni epävarmuudensiemen. Nyt huomasin, että kappale toimi paremmin kuin kuvittelinkaan, Aho sanoo. Ahon edellinen viulukonsertto on vuodelta 1981. Säveltäjä kertoo, ettei hän mielellään kirjoita konserttoa toistamiseen samalle soittimelle, koska uuden näkökulman löytäminen on vaikeaa. — Nyt aikaa edellisestä viulukonsertosta oli kulunut yli 30 vuotta, joten löysin instrumenttiin uuden suhteen. Puolituntisessa sävellyksessä on klassisen viulukonserton tapaan nopea alku, hidas keskiosa ja nopea loppuosa. Muilta osin vaativa ja energinen kappale ei Ahon mukaan ole lainkaan perinteinen. — Olen taustaltani viulisti, joten oli haaste tehdä virtuoosimainen kappale ilman, että se kuulostaa kliseiseltä. Mielestäni onnistuin tuomaan viulusta uusia puolia esille. Aho kuvailee teosta suuren luokan konsertoksi, joka ottaa solistista kaiken irti. Hän testasi kaikki solistiset osuudet soittamalla ne itse viululla. Myös orkesteri on tehokäytössä. Isoja sooloja on useille soittimille, joten orkesteri pääsee näyttämään kykynsä. Vuonna 1949 syntynyt Aho on kansainvälisesti tunnetuimpia säveltäjiämme. Hän on tehnyt yhteensä 28 konserttoa ja 16 sinfoniaa. Luvut tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa. — Minulta on tilattu neljä konserttoa ja yksi sinfonia. Uusien teosten on tarkoitus valmistua kolmen vuoden aikana. Aho kertoo, että mittavasta urastaan huolimatta hänellä on edelleen palo säveltämiseen, pakottava tarve pukea sanat musiikiksi. — Kirjailija saattaa ammentaa koko elämänsä yhteen teokseen, mutta säveltäjältä se ei onnistu. Kymenlaaksossa järjestettävän Uuno Klami -sävellyskilpailun tuomaristoon kuuluvan Ahon mielestä henkinen joustavuus on säveltäjälle tärkeää. Vaikka omista mieltymyksistään ei pääsisi eroon, niitä ei aina kannata noudattaa. — En halua säveltää yhtä ja samaa uudelleen. Toivon, ettei minulla ole omaa persoonatyyliäni ja kliseitä. Haluan, että yleisö voi aina odottaa minulta jotain uutta ja yllätyksellistä. Juttu julkaistiin Kymen Sanomien kulttuurisivuilla 29. marraskuuta 2016. Lue koko uutinen:

