Uutinen

Kymen Sanomat: Vesiseikkailurata saapuu Haminaan Uusi vuosi tuo uutta tekemistä vesipedoille. Haminaan Linnoituksen uimahalliin pääsee uudenvuoden jälkeen kokeilemaan tasapainoilutaitojaan, kun halliin tulee seikkailurata. Wibit-rata on uimahallin kuntouintialtaassa kolmen päivän ajan. Rata on suunniteltu aktivoimaan lapsi ja nuoria liikkumaan uudella tavalla. Radassa yhdistyvät vauhti, tasapainoilu, uinti ja kiipeily. Kaikki elementit ovat pehmeitä ja siten myös turvallisia. Radan pituus on 16,5 metriä ja rata vie kolme rataa uimahallin kuntouintialtaasta. Uimataidottomien lasten on mahdollista lainata pelastusliivejä, joten pienemmätkin polskijat pärjäävät radalla. Päivä on jaettu niin, että kuntouimareille ja vesijuoksijoille on tilaa aamulla ja radalla meno alkaa kymmeneltä. Kello 10—14 rata on pääosin tarkoitettu alle 10-vuotiaille, jolloin radalla on rauhallisempaa menoa. Kello 14—20 radalla pääsevät yli 10-vuotiaat ja silloin on luvassa vauhdikkaampaa menoa. Wibit-päivinäkin uintiaika on kaksi tuntia. Radalle pääsee uimahallin sisäänpääsylipun hinnalla. Wibit-vesihuvipuisto tiistaista torstaihin 3.—5. tammikuuta, Linnoituksen uimahallissa, Puistokatu 1, Hamina. Uimahalli avoinna klo 6.30—21. Wibit-rata klo 10—14 alle 10-vuotiaille ja klo 14—20 yli 10-vuotiaille. Lue koko uutinen:

