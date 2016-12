Uutinen

Kymen Sanomat: Ursulalla on unelmien työpaikka — ”En tiedä mitä tekisin jos en pelaisi” Kotkalaislähtöinen golfin ammattilainen Ursula Wikström viettää joulua Kokkolassa. Se on aika kaukana kotoa Vantaalta, mutta silti hyvin lähellä, jos vertaa siihen missä Wikströmin työpisteet sijaitsevat: hän on harjoittanut ammattiaan tänä vuonna muun muassa Kiinassa, Australiassa, Marokossa, Brasiliassa, Abu Dhabissa, Intiassa, Qatarissa ja Dubaissa. — Työmatkat ovat kieltämättä pitkiä, mutta onhan tämä unelma-ammatti. En ole vielä keksinyt mitä haluaisin ennemmin tehdä, Wikström, 36, sanoo. — Pienestä asti olen halunnut tehdä tätä. Pelottavaa sinänsä, mutta ihan oikeasti en osaa sanoa mitä tekisin, jos en pelaisi. Kotkassa golfariksi oppinut vantaalainen on pelannut ympäri maailman levinneellä Euroopan kiertueella (LET) nyt 13 vuoden ajan. Hän on ollut koko ajan hyvää kansainvälistä tasoa, mutta rikastumisesta ei ole ollut vaaraa. Kaksi viikkoa sitten päättyneellä kaudella hän ansaitsi palkintorahoina 55 401 euroa ja oli kiertueen rahatilaston 28:s. — Ei Euroopan kiertueella juuri kukaan pysty rikastumaan, mutta rahaa on tullut sen verran, että olen pystynyt tekemään tätä ammatikseni. Pohjois-Amerikan LPGA-kiertueella palkkiotaso olisi moninkertaisesti parempi kuin Euroopassa, mutta sinne Wikström ei ole koskaan pyrkinyt. — Kyllä minä sitä nuorempana vähän mietin. Urheilu on tärkeää, mutta minulla on aina ollut muutakin. En ole voinut olla niin itsekäs, että lähtisin sinne, kun perhe ja koko muukin tukiverkosto on täällä, hän sanoo. Lue lisää jouluaaton Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

