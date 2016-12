Uutinen

Kymen Sanomat: Suomi 100 näkyy ensi vuonna Etelä-Kymenlaakson kunnissa Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Pyöreitä vuosia juhlitaan tuhansilla tapahtumilla ympäri Suomea. Myös kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa tapahtuu koko vuoden ajan. Suurin osa tapahtumista on jo tutuksi tulleita festivaaleja tai juhlaviikkoja, joita vietetään nyt normaalia juhlavammin. Tarjolla on kuitenkin myös nimenomaan Suomi 100 -teemalla järjestettyjä tilaisuuksia. Kotkassa vuoden päätapahtuma on heinäkuussa järjestettävä Tall Ships Races. — Se on ylivoimaisesti suurin ja merkittävin satsaus niin resurssien puolesta kuin yleisömäärältäänkin, Kotkan viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Kari Makkonen kuvailee. Haminan Bastionissa järjestetään kesäkuussa suurkonsertti, jossa käydään läpi satavuotista historiaa musiikin kautta. Pyhtään suurin ponnistus ovat elokuun Saaristomarkkinat. Virolahdella tempaistaan Virolahti-viikkojen yhteydessä. Miehikkälässä päätapahtumaksi nostetaan juhlavuoden avaus uutenavuotena. Lue koko uutinen:

