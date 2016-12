Uutinen

Kymen Sanomat: Starboxilta viime hetken vinkit joulupöytään: lumisadepallojäätelö, tonttumuffinit ja rocky road -palat Starboxin resepteistä saat vielä viime hetken vinkkejä joulupöytään. Miten olisi jälkiruuaksi jätskiannos, joka on saanut innoituksen jouluisista lumisadepalloista? Se löytyy Pappilan blogista. Samasta blogista voi bongata herkun joulun kahvipöytään. Tonttumuffinien esikuva on nähty Junibackenin kahvilassa, Tukholmassa. Nämä leivonnaiset tehdään syötäviin muffinivuokiin! Jos vielä kaipaa herkkuja, niin ehkäpä makeannälkä lähtee helpoilla rocky road -paloilla. Suklaan päälle painellaan vaahtokarkkeja, tai vaikka suolapähkinöitä. Katso ohje Jannen keittiön ruokablogista. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

