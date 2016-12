Uutinen

Kymen Sanomat: Kuormaa auto turvallisesti joululiikenteeseen — katso vinkit! Joululomalla matkassa on usein runsaasti kuljetettavaa. Tavaroiden kuormaamisessa kannattaakin olla huolellinen ja pyhittää matkustamo vain ihmisille. Auton matkustamossa irrallaan oleva tavara voi kolaritilanteessa sinkoilla miten sattuu ja pahimmillaan saada aikaan suurta vahinkoa. Irtain voi hölskyä epätoivottavasti myös töyssyjen, äkkijarrutuksen tai muun vastaavan liikkeen johdosta. — Raskaimmat tavarat on syytä laittaa tavaratilassa alimmaiseksi ja kiinni takapenkin selkänojaan. Jos tila rupeaa loppumaan, voi käyttöön ottaa vaikkapa suksiboksin, vinkkaa koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara Liikenneturvasta. Ennen suksiboksin lastausta on kuitenkin tarkistettava sen valmistajan ilmoittama suurin sallittu kuorma, sekä autovalmistajan ilmoittama suurin sallittu kuorma kattotelineille. Katolla kuljetettavan tavaran paino saa lain mukaan olla enintään kymmenen prosenttia auton omamassasta autolle sallitun kokonaismassan rajoissa. — Näistä pienin massa on määräävä, ja yleensä ensimmäisenä tulee vastaan suksiboksin valmistajan ilmoittama maksimikuorma. Kyseessä onkin vain lisätavaratila, eikä sinne voi laittaa painavia tavaroita, tiivistää Elovaara. Moni saattaa ottaa joulunviettoonsa mukaan myös kuusen, joka kulkeekin kätevästi peräkärryssä. On kuitenkin muistettava, että peräkärryä vetävällä autolla saa ajaa korkeintaan 80 kilometriä tunnissa riippumatta siitä, ajetaanko kärry tyhjänä vai täyteen lastattuna. Rajoitus koskee myös moottoriteitä. — Perävaunu on kuormattava niin, että kuorma olisi mahdollisimman tasainen ja tasapainoinen. Takapainoisuutta tulee ehdottomasti välttää. Kuorma ei saa aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle, vahingoittaa omaisuutta tai pudota tielle. Käytännössä kaikki irtotavara onkin sidottava kiinni, toteaa Elovaara. Jos perheen lemmikit tulevat mukaan joulunviettoon, on myös niiden asianmukaisesta matkustuksesta huolehdittava. Vaikkapa muutaman kilon painoisen puudelin törmäyspaino on jo 50 kilometrin tuntinopeudella sattuvassa äkkipysähdyksessä 40-kertainen. — Esimerkiksi koirat matkustavat mukavasti kunnon turvavaljaissa takapenkillä tai asianmukaisessa kuljetushäkissä. Matkustustapa kannattaa opettaa pennusta pitäen, Elovaara toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/23/Kuormaa%20auto%20turvallisesti%20joululiikenteeseen%20%E2%80%94%20katso%20vinkit%21%20/2016321696912/4