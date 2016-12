Uutinen

Kymen Sanomat: Kosmetiikan myynti siirtyi pienistä kemikalioista tavarataloihin — ”Selvä muutos ostoskäyttäytymisessä” Kauneustuotteita myydään ja ostetaan yhä enemmän hypermarketeista ja halpahalleista. Kaupan liitosta kerrotaan, että Suomessa tavaratalojen kosmetiikan myynti yleisesti on ollut kasvussa jonkin aikaa. Tämän trendin ovat huomanneet isot kosmetiikkaketjut, jotka vievät tuotteitaan pienistä myymälöistä suuriin tavarataloihin. Kauneusosastoaan uudistava tavarataloketju Citymarket kertoi joulukuun alussa aloittavansa yhteistyön The Body Shop -kosmetiikkabrändin kanssa. The Body Shopin toimitusjohtaja Aarno Pohtola iloitsee yhteistyöstä. — Suomi on Euroopassa poikkeuksellinen maa siinä, miten paljon marketeista myydään kosmetiikkaa. Citymarketin johtaja Johanna Kontio kertoo tavarataloketjun kasvattaneen kosmetiikan myyntiään. — Kosmetiikassa näyttää tapahtuvan sama kuin kengissä, kirjoissa ja kukissa: niitä halutaan ostaa yhä enemmän ruokaostosten yhteydessä. Tämä on selvä muutos ostoskäyttäytymisessä, Kontio sanoo. Ketju on ottanut valikoimiinsa asiakkaiden toiveiden mukaisia erikoistuotteita. — Pienillä paikkakunnilla se on tosi iso juttu, koska erikoisliikkeet ovat vaikeuksissa. Joitakin tuotteita tai merkkejä ei välttämättä saa muualta. Myös Lidl-ketju lanseerasi näyttävästi oman Cien-sarjansa meikit loppukesästä. Lidlin tiedottaja Anna Rissasen mukaan asiakkailta tuli paljon kyselyjä, milloin meikit tulevat kaupan valikoimaan. Hänen mukaansa Saksassa valmistettavien meikkien myynti on kehittynyt hyvin, ja tuotteet ovat saaneet paljon huomiota. — Meikkejä on testattu lehdissä ja blogeissa ennakkoluulottomasti. Kuluttajat ovat yllättyneet siitä, ettei laadukkaiden tuotteiden tarvitse tyhjentää lompakkoa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/23/Kosmetiikan%20myynti%20siirtyi%20pienist%C3%A4%20kemikalioista%20tavarataloihin%20%E2%80%94%20%E2%80%9DSelv%C3%A4%20muutos%20ostosk%C3%A4ytt%C3%A4ytymisess%C3%A4%E2%80%9D/2016521693315/4