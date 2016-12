Uutinen

Kymen Sanomat: Joulusatu Olipa kerran muuan soma neito. Hän oli suloinen kuin vasta uunista vedetty pulla, ja hän levitti ympärilleen hyväntahtoista lämpöä. Olihan hän oli saanut elää yli kolme vuosikymmentä etäisessä maassa, jota eivät repineet sodat eivätkä jättiläiset vainonneet. Hän ei ollut koskaan tuntenut nälkää, janoa tai suurta surua. Siksi hän ei tiennyt sitäkään, miten onnekas oli. Vaan sattuipa kerran, että häntä kohtasi todellinen onnettomuus. Voi pahimmainen! Hän kupsahti nurin jäisessä portaikossa ja niukautti polvensa. Sitä kivisti niin, että piti vallan nyyhkyttää. Hänen tuohikontistaan sinkoili myyntiin aiottuja hunajatuokkosia, vieri alas ja kierähti katseen ulottumattomiin. Joulu oli tuloillaan, kansa vaelsi markkinoille, eikä kellään ollut hetkeäkään hukattavana. Kukaan ei ojentanut somalle neidolle auttavaa kättä. Hän nousi, pyyhki silmänsä ja ryhtyi noukkimaan lumen läikyttämältä kadulta niitä tuokkosia, joita muut eivät olleet tallanneet. Voi minua poloista, hän nieleskeli kyyneliä. Ihmiset vaelsivat lepattavien lyhtyjen valaisemaa kujaa kojulta toiselle. He kuuntelivat joululaulukuoroja ja saattoivat heittää kolikonkin kirkassilmäisen lapsen pitelemään tonttulakkiin. He maistelivat hehkuviiniä, ostivat paahdettuja kastanjoita tai lasista puhallettuja kuusenkoristeita. Jotkut hyräilivät kulkiessaan rakkaita säkeitä: ”Jouluyö, juhlayö…” Eikä kukaan, kukaan heistä huomannut, miten soma neito onnahteli heidän jäljessään kovin hitaasti ja vaivalloisesti. Kontti painoi hänen olkaansa, kipu raateli polvea. Se turposi askel askeleelta. Kun tukeva miekkonen polkaisi raskaalla saappaallaan neitosta varpaalle, joku sysi tieltään, kolmas töykkäisi kyynärpäällään, hyytyi lämpö suloisen neidon iholta. Hän värisi kylmästä. Muuan muori ärähti hänelle, eikä hän mielipahaltaan ymmärtänyt siitä sanaakaan. Kepeästi putoilleet hiutaleet vettyivät, ja lyhdyt alkoivat heilahdella tupien ristikkopäädyissä, kun kimmastunut tuuli löysi reitin vanhan kaupungin sokkeloihin. Asukkaat nostivat kauluksensa pystyyn, keräsivät pakettinsa ja kopistelivat sohjon kengistään ennen kuin avasivat seppelkoristeiset ovensa siirtyäkseen valoisaan keittiöön höyryävän muhennoksen ääreen. Kunpa minä löytäisin loimottavan takkatulen, lautasellisen kuumaa keittoa ja jonkun, joka haluaisi vaihtaa kanssani edes sanan tai pari! Kiltti Joulun Henki, johdata minut edes hetkeksi paikkaan, jossa on hyvä olla! sopersi soma neito raahustaessaan harmaan muurin viertä. Ja silloin tapahtui kuin tapahtuikin ihme. Ikäkulun talon alimmaisista ikkunoista läikkyi valoa. Kun joku raotti ovea, kadulle karkasi hilpeä monikielinen äänten sorina. ”Minä tahdon tuonne!” parahti soma neito, veti pakottavaa jalkaansa perässään ja puri hampaalla poskea, kunnes maistoi veren kielellään. Oven takana avautui värikäs näkymä. Oli miestä, oli naista, oli lasta, oli vanhusta. Joku rummutti pöytälevyä, toinen nauroi silmät sikkarallaan. Kolmas iski haarukkansa mehevään pihviin. Harmaahapsinen muori pujotteli tungoksessa, kunnes yhytti soman neidon. ”Meillä on nyt joka rahilla istuja”, hän virkkoi anteeksipyytävästi, ”mutta tuolla nurkkasohvalla voi vartoa vapaata pöytää.” Tuskin soma neito oli istahtanut, kun isoäiti ja tyttärentytär asettuivat hänen viereensä. ”Mistä kaukaa vieras tulee?” he kyselivät. Kummallista, huomasi soma neito, tässä me puhumme vierasta kieltä jokainen, ja silti ymmärrämme vaivatta toisiamme. Hän kertoi kohtaamistaan vastoinkäymisistä, ja isoäiti taputti häntä rohkaisevasti kämmenelle. Niin kului ilta. Jokainen kertoi tarinansa, usein murheellisen, toisinaan kannustavan, ja muut keskittyivät kuuntelemaan sitä tarkkaavaisesti. ”Minun rakkaimpani makaa kamarissa kuolemantaudin kourissa”, kertoi muori, joka oli kutsunut kaikki tupaansa. ”Hän kuulee teidän äänenne ja muistaa, miten hauskaa oli ahertaa yhdessä pelloilla, kokoontua illalla laulamaan nuotion ääreen ja viimein kellahtaa yöksi uunin kupeeseen täydellä vatsalla. Kiitos, kun tulitte jakamaan kanssamme tämän raskaan ajan. Nyt se tuntuu keveämmältä elää.” Oli aika lähteä. Suloinen neito nousi, hyvästeli muut ja asteli lumihiutaleitten koristamaa kujaa kohti majapaikkaansa. Hänellä oli hyvä, lämmin olo eikä jalkaakaan pakottanut yhtä ankarasti kuin aiemmin. Sen pituinen se? Ei suinkaan. Jos tämä olisi satu, se päättyisi tähän. Mutta tämä kertomus on totta, ja siksi se jatkuu yhä ja ajasta seuraavaan. Kepeä hymy palasi neitosen suloisille kasvoille. Palattuaan kotiinsa hän raotti iltaisin oveaan, antoi padassa poreilevan keiton tuoksujen levitä sateiselle, tuuliselle tai muuten vain kolealle torille kutsumaan nälkäiset, janoiset, uupuneet ja yksinäisyydestä palelevat kulkijat turvaan. Kukin kertoi muille tarinansa ja lähti jatkamaan vaellustaan monta jaettua kokemusta rikkaampana. Jokainen heistä kulki hymy kasvoillaan, kutsui kodin löydettyään kohtalotovereita luokseen, ja heistä kaikista tuli ystäviä keskenään. Ja sattuipa toisinaan, että joku tuli tietämättään istuneeksi iltaa rähjääntyneen, kuluneeseen nuttuun verhoutuneen joulun enkelin vieressä. Annukka Järvi Kirjoittaja on haminalainen kirjailija, joka on julkaissut muun muassa nuortenkirjoja. Lue koko uutinen:

