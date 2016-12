Uutinen

Kymen Sanomat: Ennen joulun viettoon ryhtymistä: Tarkista palovaroittimen paristo ja toimivuus — palovaroitin on hyvä joululahja Kodeissa on paljon palovaroittimia, joissa paristo on vanhentunut tai itse varoitin on ylittänyt käyttöiän. Palovaroittimien käyttöikä on noin 10 vuotta. — Varmista turvallinen joulu tarkistamalla, että asunnossa on toimiva palovaroitin ja vaihda paristo uuteen. Etenkin iäkkäille ihmisille pariston vaihto voi olla hankalaa. Tee turvallisuusteko ja tarkista myös läheisen tai naapurin palovaroitin, projektijohtaja Antti Määttänen LähiTapiolasta vinkkaa. Toimiva palovaroitin, alkusammutusväline, kuten sammutuspeite tai käsisammutin ovat erinomaisia joululahjoja. Kyselyissä valtaosa suomalaisista kertoo omistavansa palovaroittimen ja hyvin monet myös jonkin alkusammutusvälineen, mutta sammutusvälineet eivät välttämättä ole kodeissa esillä tai helposti saatavilla hätätilanteessa. — Nykyisin on olemassa design-sammutusvälineitä. Toivomme, että niitä asennettaisiin koteihin niin, että ne tulevat todella käyttöönkin. Joulun kynnyksellä lahjapakettiin kannattaa ilman muuta hankkia näitä omaa ja läheisten turvallisuutta lisääviä tuotteita. Nykyisin myös aineettomat lahjat ovat suosittuja. Hyvä lahja on se, että tarkistaa läheisen ihmisen palovaroittimen toimivuuden tai vaikkapa sen, että mahdollisuudet toimia alkavan palon tilanteessa ovat kunnossa, Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/23/Ennen%20joulun%20viettoon%20ryhtymist%C3%A4%3A%20Tarkista%20palovaroittimen%20paristo%20ja%20toimivuus%20%E2%80%94%20palovaroitin%20on%20hyv%C3%A4%20joululahja/2016321693995/4