Kymen Sanomat: Virolahti torjuu Viafori Oy:n hovioikeuteen tekemän valituksen Virolahden kunta aikoo odotetusti vaatia Viafori Oy:n Itä-Suomen hovioikeudelle tekemän valituksen hylkäämistä. Yhtiön valitus koskee Kymenlaakson käräjäoikeuden päätöstä Sulkutien rivitaloja koskevassa asiassa. Käräjäoikeus on aikaisemmin todennut päätöksessään, ettei kuntaa sitovaa esisopimusta Viafori Oy:n ja Virolahden kunnan välillä talojen ostamisesta kunnalle ole tehty. Viafori Oy:n käsityksen mukaan kunta on sitoutunut ostamaan yhtiön Virojoelle rakentamat rivitalot 2 595 000 eurolla. Kauppaa ei ole syntynyt, sillä kunnanvaltuusto ei ole myöntänyt kaupalle määrärahaa. Virolahden kunnanhallitus kokoontuu ensi viikon torstaina käsittelemään vastineen antamista hovioikeudelle. Hallitus on vahvasti varajäseninen, sillä suurin osa varsinaisista jäsenistä ja kunnanjohtaja Osmo Havuaho ovat asiassa esteellisiä. Havuahon esittelijänä kokouksessa korvaa hallintojohtaja Olli Vilen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Virolahti%20torjuu%20Viafori%20Oy%3An%20hovioikeuteen%20tekem%C3%A4n%20valituksen/2016321690613/4