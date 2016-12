Uutinen

Kymen Sanomat: Rautakorttelin kauppa sinetöityy tammikuussa Raatihuoneentorilla Haminan keskustassa sijaitsevan Rautakorttelin kauppaneuvotteluissa on edetty sopimuksen laatimisvaiheeseen. Haminan tilapalvelupäällikkö Juha Tiitan mukaan kauppa on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa tammikuussa. Tiitta ei halua kertoa kuka suojellun kiinteistökokonaisuuden aikoo ostaa eikä mikä on kauppahinta. Rautakorttelin tiloissa ovat tällä hetkellä vuokralaisena kansalaisopisto, Haminan kaupunginmuseon toimisto ja kaupungin vetovoimapalvelut. Tiitan mukaan ainakin osa nykyisistä toimijoista jatkanee Rautakorttelissa myös kaupan syntymisen jälkeen. Aikaisemmin tiloissa toiminut yksityinen matkatoimisto on siirtynyt muualle. Korttelin tuleva omistaja ottaa Tiitan mukaan näillä näkymin osan tiloista myös omaan käyttöönsä eikä siis jatka ainoastaan vuokranantajana. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Rautakorttelin%20kauppa%20sinet%C3%B6ityy%20tammikuussa/2016321690591/4