Uutinen

Kymen Sanomat: Paras luontoteko -kilpailussa on mukana Stora Enso ja Kaipiaisten paahdeympäristön hoito Kymenlaaksosta on ehdolla kaksi kohdetta parasta luontotekoa 2015—2016 etsivään kilpailuun. Kilpailuun osallistuu 22 luontotekoa. Kouvolasta ehdolla ovat Petri Metsälän ja muiden vapaaehtoisten paahdeympäristön hoito talkootyönä Kaipiaisissa. Toinen ehdokas on Stora Enson selluliemen laskemisen lopettaminen Kymijokeen ja siitä alkanut joen kalakantojen ja virkistyskäytön parantuminen. Kuudetta kertaa valittavan paras luontoteko -kilpailun voittaja selviää helmikuun alussa. Kilpailun voittajan valitsee Suomen IUCN-komitea. Kilpailun voittajan julkistus on yksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden virallisen Luonnon päivät 2017 -ohjelmahankkeen tapahtumista. Kilpailuun etsittiin organisaatiota, yritystä tai henkilöä, joka on omilla toimillaan turvannut suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta vuosien 2015 ja 2016 aikana. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n yhtenä aiheena on innostaa uusia väestöryhmiä luontoon ja ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden ja sen suojelun merkitys. Siksi tällä kertaa etsittiin luontotekoa, joka on esimerkiksi vapaaehtoistyön avulla on innostanut erilaisia väestöryhmiä ymmärtämään luonnon suojelun merkitystä ja siten edistämään uhanalaisten lajien tai ekosysteemien suojelua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Paras%20luontoteko%20-kilpailussa%20on%20mukana%20Stora%20Enso%20ja%20Kaipiaisten%20paahdeymp%C3%A4rist%C3%B6n%20hoito/2016521691523/4