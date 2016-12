Uutinen

Kymen Sanomat: Merivartiosto: Jos jäälle on mentävä, varustaudu hyvin — katso videolta asiantuntijan vinkit! Merivartiosto varoittaa erittäin heikoista jäistä ja kehottaa välttämään liikkumista jääpeitteisillä alueilla. Merivartiosto on suorittanut alkutalven aikana jo lukuisia pelastustehtäviä jäihin putoamisiin liittyen. — Merivartiosto on pelastanut kahdeksan henkilöä merenjäältä ja Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri on osallistunut kahdeksan ihmisen pelastamiseen järvialueella. Kymenlaakson rannikolla meillä ei ole ollut vielä yhtään jäältäpelastustehtävää. Olemme kyllä auttaneet veneellään jäihin juuttuneita ihmisiä, kertoo operaattori Jyrki Raitanen Suomenlahden merivartiostosta. Lue koko uutinen:

